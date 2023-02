Isabel Acevedo reveló que se comprometió con su novio Rodney Rodríguez hace siete meses

Isabel Acevedo y su novio Rodney se comprometieron en México. América Hoy.

Isabel Acevedo y su novio Rodney Rodríguez se conectaron desde Estados Unidos con el programa ‘América Hoy’ y dejaron a todos con la boca abierta al revelar que están comprometidos hace siete meses, pero decidieron no hacerlo público para cuidar la intimidad de su relación.

Isabel Acevedo rechazó a Christian Domínguez y su orquesta para que canten en su boda La bailarina indicó que no contrataría a ‘La Gran Orquesta Internacional’ para que toquen en su matrimonio porque en su lugar llamaría a Jonathan Rojas y su conjunto musical. VER NOTA

En primer momento, el enlace de Chabelita y su prometido produjo un poco de nervios en Christian Domínguez, quien es expareja de la bailarina, ya que en algunas preguntas tartamudeo, pero poco a poco fue fulyendo la sección del magazine.

Además, llamó la atención que el cantante y actor no pidiera permiso a la producción del programa, como lo ha hecho en anteriores ocasiones cuando Isabel Acevedo visitó el set de América Televisión.

Luciana Fuster le hizo tremendo desplante a Janet Barboza y esta es la razón de su fastidio Janet Barboza y Edson Dávila se presentaron en el set de ‘Esto es Guerra’ para conseguir las declaraciones de algunos chicos reality. VER NOTA

Precisamente, Christian Domínguez fue el encargado de preguntar si la parejita tenía planes de matrimonio; ¿A puertas de cumplir un año de la relación, es verdad que la ‘Chabelita’ está a la espera de recibir la real roca de compromiso?, consultó el cantante.

La respuesta de Rodney dejó sorprendidos a todos los conductores al revelar que ya estaban comprometidos hace varios meses. “Sí claro, bueno, ya estamos comprometidos muchos meses atrás, solo que no lo hicimos público. Ya hay anillo y todo, hace rato”, reveló el empresario.

Chabelita muy orgullosa y feliz, mostró su anillo de compromiso ante las cámaras de ‘América Hoy’ y dio detalles de cómo fue la pedido de mano en una de las playas paradisiacas más lindas de México.

Brunella Horna se molestó con Ricardo Rondón por compararla con Rosángela Espinoza: “A mí me respeta” La conductora de ‘América Hoy’ expresó su molestia y respondió de forma contundente a los comentarios de Rondón al igualar sus viajes con los que hace la ‘Chica selfie’ a Dubai. VER NOTA

“Fue en México, me hizo una sorpresa... me lo pidió en la Isla Mujeres... Tú sabes que la playa es inmensa. Hay zonas increíbles, pero él me llevó a un lugar donde estábamos literal, los dos solitos”, contó.

Isabel Acevedo dio detalles de su pedida de mano. América TV

Ethel Pozo, por su lado, le consultó al novio, cuándo sería la fecha de la boda o si ya habían pensado en que mes sería, pero Rodney comentó que eso se puede ver más adelante.

“Eso se va poco a poco ¿no?”, dijo, a lo cual los presentes le recomendaron que los novios no se tomen mucho tiempo porque les puede pasar lo mismo que a ‘Cachaza y Rafael’, quienes luego de once años de relación terminaron.

Por su lado, la empresaria en belleza comentó que todavía quieren tomarse las etapas a su tiempo y se siguen conociendo cada vez más y además ella expresó que se siente muy feliz al lado de Rodney.

Isabel Acevedo reveló que se comprometió con su novio Rodney Rodríguez hace varios meses. América TV

Isabel Acevedo descarta contratar a La Gran Orquesta para su boda

Luego que el programa de América hoy se enterará de que Isabel Acevedo y su novio están comprometidos en matrimonio, Edson Dávila les consultó. ¿Se van a casar, declaran cuarentena y solo pueden contratar a una de estas orquestas; ‘Zona libre’, ‘Gran Orquesta Internacional’ o ‘Puro Sentimiento’, a cuál elegirían?

‘Chabelita’ comentó que escogería a la agrupación de Jonathan Rojas porque tiene una gran amistad con él y además ha sido modelo de uno de sus videoclip. “Pero obviamente que Zona libre, he sido protagonista de su videoclip hace poco y somos amigos”, resaltó.

Pero antes, Rodney respondió que no conocía a ninguna orquesta de cumbia peruana; sin embargo, si había escuchado de Janet Barboza cuando conducía ‘La Super movida’.

Esto llamó la atención de Edson Dávila, ya que dijo cómo es que si conocía a la popular ‘Rulitos’ y no a las orquestas de cumbia. Rodney contestó que él había visto a la conductora hace muchos años. “Janet, sorry, creo que te sigo desde 1994 o 1995″.

Por su lado, Isabel Acevedo comentó que las preferencias musicales de su novio van más por el lado de la música urbana como el reggaetón y no por la cumbia.