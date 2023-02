Diego Rebagliati aseguró que ningún equipo se va a arriesgar a no jugar la fecha 4 del Torneo Apertura de Liga 1

Finalizada la segunda reunión, se pudo conocer que la FPF y los seis clubes no pudieron llegar a un acuerdo por los derechos de transmisión.

Pese a que en la primera reunión sostenida entre la Federación Peruana de Fútbol y los seis clubes opositores parecía ir por buen camino, en la segunda mesa de diálogo se habría desmoronado la posible tregua.

A pocos días de que se desarrolle la fecha 4 del Torneo Apertura, era importante poder llegar a un acuerdo con respecto a la disputa existe por los derechos televisivos, sin embargo, una vez más, esto no pudo concretarse.

De esta manera, el máximo ente regulador del fútbol peruano no habría aceptado levantar la medida cautelar y los equipos que firmaron contrato con el Consorcio no podrían transmitir sus partidos si decidieran participar de la cuarta jornada del campeonato.

En ese sentido, Diego Rebagliati aseguró que ningún equipo se va a arriesgar a perder la categoría por sumar dos ‘walk overs’, motivo por el cual, la fecha se jugaría con normalidad. “A estas alturas, lo único que se puede confirmar es que la fecha 4 se va a jugar porque nadie se va a querer exponer y menos en una situación de litigio con la FPF”.

Asimismo, señaló que lo más probable es que la mayoría de encuentros no sean televisados por el conflicto que existe con la Federación. “Hasta el momento, los partidos de los ocho equipos que están en la disputa no se transmitirían, es decir, se jugarían (con o sin público), pero no serían televisados”.

Con respecto a la posibilidad de que algunos partidos se jueguen con público en las tribunas, el comunicador dijo lo siguiente: “El partido entre Cienciano y Cusco FC es sin público porque en Cusco no están dadas las condiciones para que se juegue con público. Aparentemente, Alianza Lima y Universitario de Deportes sí estarían buscando la manera de jugar con público, pero lo concreto es que el problema no está ni cerca de solucionarse”.

Finalmente, recalcó que los equipos habrían tomado la decisión de jugar porque ya no hay más opciones y la idea no es que desciendan. “Que se vayan a jugar todos los partidos es por una cuestión de que los equipos ya no están dispuestos a arriesgar más allá del ‘walk over’, que incluso lo querían discutir y apelarían a ello”.

¿Qué fue lo que pasó en la segunda reunión con la FPF?

La segunda reunión habría dejado un sinsabor en ambas partes, pues según informaron los medios, clubes pretendían que la Federación Peruana de Fútbol acceda al pedido de transmitir sus partidos por GOLPERU durante el período de tregua (entre 60 a 90 días aproximadamente), esto mientras el Consorcio negociaba con 1190 Sports. Al parecer, Agustín Lozano, presidente de la FPF, no habría aceptado dicha propuesta.

“No hay acuerdo entre los clubes opositores y FPF. Agustín Lozano no aceptó oferta entregada por los clubes. Propuesta de VIDENA es abrir mesa de diálogo y mientras que se llegue a un acuerdo, partidos de clubes en conflicto no sean transmitidos esta fecha por ninguna televisora”, sostuvo el periodista Kevin Pacheco a través de sus redes sociales.

En esta ocasión y a diferencia del día martes, los participantes de la reunión prefirieron no declarar a la prensa e incluso se les pudo ver bastante apurados a la salida de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA). Esta habría sido la señal de que no pudieron llegar a un acuerdo.

Según el periodista Horacio Zimmermann, el mandamás de la Federación habría optado por rechazar la tregua y les habría puesto sobre la mesa una contrapropuesta que los clubes consideraron como “una locura”.

La propuesta sería que los equipos se presenten y jueguen con normalidad la fecha 4 pero que los encuentros no sean transmitidos ni por Liga 1 Max ni por GOLPERU.