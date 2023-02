César Vallejo: Jersson Vásquez y su cruda postura sobre los walk over en la Liga 1

Twitter: @clubucv

Jersson Vásquez, capitán de la Universidad César Vallejo y referente del equipo, se refirió al conflicto por los derechos de televisión de los partidos de la Liga 1 entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF), seis clubes y el Consorcio del Fútbol (GOLPERU). El defensor de 36 años aseguró que los ‘walk over’ no corresponde a torneo profesional.

El zaguero dio a conocer su punto de vista en referencias a las seis resoluciones de la FPF que oficializaron el ‘walk over’ de los equipos que no se presentaron a sus respectivos partidos en el inicio de la Liga 1 como medida de protesta por las diferencias relación a los derechos televisivos.

“Es una lástima. Si bien es cierto, el tema de los ‘walk over’ lo ves en tu barrio, pero no esperas verlo en tu liga profesional. Esa acción te deja un poco apenado por la situación que estamos viviendo hoy, porque también somos parte de esto. Espero que, en la reunión que tengan, lleguen a buen puerto y tratar que por el bien del fútbol peruano se solucione de una vez”, afirmó el lateral izquierdo.

Debut de César Vallejo

César Vallejo empató 2-2 ante Alianza Atlético de Sullana por la fecha 3 de la Liga 1. Los goles del ‘vendaval’ fueron de Adrián Fernández (60′) y Miguel Cornejo (67′), mientras que el club ‘poeta’ anotó por intermedio Ray Vanegas (72′) y Yorleys Mena (85′).

Emanuel Ibáñez fue expulsado en el minuto 77 tras recibir su segunda tarjeta amarilla. El volante de los ‘churres’ es el tercer jugador que vio la roja en la jornada 3. Los otros dos futbolistas fueron Piero Guzmán e Ítalo Espinoza, ambos disputaron el duelo entre Universitario de Deportes y Academia Cantolao.

“Te soy sincero, el primer tiempo nosotros estábamos un poco fastidiados. No se generaron muchas ocasiones. En el segundo tiempo, más que buen fútbol fue una rebeldía del equipo. Hay cosas que se tienen que mejorar y hay cosas que por ahí nos dejan tranquilos. Es parte del juego. Hay que seguir trabajando, continuar corrigiendo errores y después veremos como plante Sebastián Abreu el partido del sábado”, sostuvo en una entrevista.

“Dentro de todo se ha sumado un punto, no era lo que queríamos porque pensábamos que íbamos a empezar la Liga 1 de la mejor manera. Recién es el primer partido, queda mucho camino por recorrer. No mostramos nuestro nivel como en Uruguay. También, está el tema de la para, no sabíamos si íbamos a jugar o no. No son excusas, pero es parte de”, afirmó sobre el empate en su primer juego.

La visita acabó con 10 hombres por expulsión de Emanuel Ibáñez.

Reunión entre la FPF y clubes

En la segunda reunión entre los seis clubes que se declararon en huelga y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no se llegó a un acuerdo. A pesar de las intenciones de ambas partes de poder solucionar el problema, hubo una petición que generó que la junta acabe sin solución.

Los representantes de Alianza Lima, Melgar, Deportivo Municipal, Deportivo Binacional, Cienciano y Cusco FC asistieron a las instalaciones de la Videna. A pesar que Agustín Lozano, presidente de la FPF, y su junta directiva aceptaron que los equipos participen en la fecha 4 de Liga 1, dieron como condición que las instituciones no transmitan sus compromisos ni por GOLPERU ni por los canales que recibieron el permiso de 1190 Sports.

La propuesta no fue del agrado de las clubes y decidieron rechazarla, debido a que los afectaba económicamente. El pasado martes 7 de febrero, tuvieron una reunión, en la que se instaló la mesa de diálogo entre ambas partes. Al finalizar la conversación, tanto la FPF como los clubes admitieron que hubo buena predisposición de los dos lados para que se pueda todos los partidos de la cuarta jornada y evitar que se den otros ‘walk over’.