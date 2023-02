Alianza Lima confirmó que jugará ante Sport Boys por Liga 1, pero no se transmitirá por TV

Alianza Lima jugará su primer partido con Sport Boys tras no presentarse ante Sporting Cristal.

Alianza Lima vs Sport Boys se jugará este domingo 12 de febrero. El vigente bicampeón confirmó su presencia y le dio una noticia buena y otra mala a su hinchada. El estadio Alejandro Villanueva podrá contar con la presencia de público, no obstante, este compromiso no será transmitido por ningún medio.

“El primer equipo de Alianza Lima disputará el partido programado para este domingo 12 a las 4:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva ante Sport Boys. Este cotejo corresponde a la fecha 4 de la Liga 1″, se puede leer en primera instancia en el comunicado.

“Informamos que el partido no podrá ser transmitido por ninguna señal televisiva, radial o virtual, incluyendo nuestros canales propios y redes sociales, todo esto debido a la medida cautelar impuesta por la FPF”, continuó.

“Así mismo, anunciamos que el partido podrá contar con la presencia de la hincha ‘blanquiazul’. En las próximas horas, estaremos dando mayor detalle de las tribunas habilitadas y entradas disponibles”, finalizó.

Foto: Alianza Lima.

Su debut en la Liga 1 2023

El enfrentamiento con Sport Boys significará el debut de Alianza Lima en la Liga 1 2023. ¿Por qué? Y es que el conjunto ‘victoriano’ no asistió al Alberto Gallardo para enfrentar a Sporting Cristal por la fecha 3 el pasado domingo en símbolo de desacuerdo con la medida cautelar impuesta por la Federación Peruana de Fútbol sobre los derechos de transmisión.

De esta forma, los ‘íntimos’ cayó por ‘walk over’ y perdió sus primeros tres puntos en el campeonato nacional. Además, deberán pagar una multa de 30 UIT lo que equivale a suma de 148 500 soles. Esto sería apelado por el club.

'Blanquiazules' no se presentaron y, de acuerdo a las bases, perdieron 3-0. Todo esto por la jornada 3 de Liga 1 2023. (Video: DIRECTV).

Posible alineación de Alianza Lima vs Sport Boys

El técnico Guillermo Salas mandaría el siguiente once al campo de Matute: Franco Saravia en la portería; Gino Peruzzi, Carlos Montoya, Santiago García y Ricardo Lagos en la defensa; Josepmir Ballón, Pablo Lavandeira y Andrés Andrade en la volante; Gabriel Costa y Bryan Reyna como extremos; y Hernán Barcos como único delantero.

La presencia de Montoya en la zaga de ‘Chicho’ se debe a que Yordi Vílchez viene recuperándose de una lesión, mientras que Carlos Zambrano recién lleva poco días entrenando a la par de sus compañeros por una molestia.

¿Cómo llega su rival?

Pese a que Sport Boys se encuentra en el grupo de clubes que están en desacuerdo con la FPF por los derechos de transmisión, si se presentó a su partido por la jornada pasada del Torneo Apertura. En ese sentido, la ‘misilera’ llegará con más minutos de competencia que Alianza Lima.

El equipo dirigido por Guillermo Sanguinetti logró un triunfo importante ante Unión Comercio. Comenzó perdiendo con gol de Antonio Romero a los 81′ y siete minutos le dio vuelta al marcador con tantos de Jesús Barco (85′) y Fabrizio Roca (88′).

Foto: Sport Boys.

Alianza Lima vs Sport Boys: últimos cinco enfrentamientos

La última vez que ‘blanquiazules’ y ‘rosados’ se cruzaron en una cancha fue el 17 de julio del año pasado. En aquella ocasión, el ‘equipo del pueblo’ se quedó con el triunfo (3-1) con goles de Cristian Benavente, Pablo Lavandeira y Hernán Barcos. Mauro Guevgeozián hizo el descuento.

- 2022: Sport Boys 0-0 Alianza Lima

- 2021: Sport Boys 0-0 Alianza Lima

- 2021: Sport Boys 0-2 Alianza Lima

- 2020: Alianza Lima 0-2 Sport Boys

- 2020: Alianza Lima 1-1 Sport Boys