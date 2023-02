Roberto Silva, presidente de la Agremiación, realizó dura acusación contra presidente de Sporting Cristal

Roberto Silva indicó que Joel Raffo sería el autor de la carta en la que se acusa a Safap de tramar huelga de jugadores.

Roberto Silva Pro, titular de la Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP), acusó a Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, como el autor del comunicado en conjunto de once clubes de la Liga 1 en el que se rechazó la organización de una huelga de jugadores en conjunto con el Consorcio Fútbol Perú en el marco de la batalla legal por los derechos televisivos.

SAFAP responde a clubes que le pidieron no incitar huelga de jugadores: “Es un derecho constitucional” Roberto Silva Pro, presidente de Agremiados, estuvo presente en la reunión que sostuvieron seis clubes con el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. VER NOTA

“Vi una comunicación atacándonos y hablando en base de trascendidos. Sin duda fue una jugada de mala onda. ¿Cómo es posible que se haga un comunicado en base a trascendidos? ¿Sin ningún tipo de sustento? Esto lo pone a nivel de esos programas de farándulas, en donde lanzan una noticia y ponen ‘sin confirmar’”, señaló presidente de SAFAP en declaraciones a radio Ovación.

“Nosotros como SAFAP velamos por el bienestar de todos los futbolistas y entendemos la postura de todos los clubes sin decir que sea buena o mala. Tengo conocimiento que esta carta tiene la autoría de Joel Raffo”, aseguró en referencia al presidente de Sporting Cristal.

Clubes a favor de FPF advierten boicot de SAFAP para suspender la Liga 1 2023 e iniciar huelga de jugadores A través de un comunicado, los equipos que comparten la postura del ente del balompié nacional dejaron entrever que habría irregularidades para perjudicar el desarrollo del torneo. VER NOTA

Academia Cantolao, ADT, Unión Comercio, Alianza Atlético, Carlos A. Mannucci, Sporting Cristal, Universidad César Vallejo, UTC, Atlético Grau, Sport Huancayo y Deportivo Garcilaso son las escuadras que consideraron que la Agremiación de Futbolistas plantea un boicot contra el fútbol peruano.

Clubes a favor de la FPF denunciaron posible boicot al torneo por parte de la Agremiación y el Consorcio Fútbol Perú, dueño de GOLPERU.

Reunión entre FPF y clubes afines a GOLPERU

El pasado martes 7 de febrero se llevó a cabo la primera reunión entre la Federación Peruana de Fútbol y los seis clubes que se niegan a jugar la Liga 1 2023 hasta que se retire la medida cautelar otorgada por en el Poder Judicial, que les impide hacer válidas las clausulas de preferencia para renovar sus contratos con el Consorcio del Fútbol (GOLPERU). El presidente de SAFAP saludó que se haya abierto un espacio al diálogo entre ambas partes para buscar un consenso.

Liga 1 de Perú: diversos clubes se mostraron a favor de iniciar el torneo a puertas cerradas Hasta siete equipos han emitido pronunciamientos en respaldo de la Federación Peruana de Fútbol, indicando que están priorizando intereses deportivos. VER NOTA

“Hace tiempo veníamos solicitando que los clubes se reúnan con la Federación para que traten de encontrar una solución y por fin lo hicieron. Quiero creer que hoy (miércoles 8) habrá una salida a este tema o en todo caso una tregua mientras se siga jugando el fútbol. Acá se tiene que apelar a la inteligencia de cada uno para resolver este caso en un salón cerrado”.

No obstante, fue cauto en señalar que desconoce cuál de ambas posiciones tiene la razón en este batalla legal por los derechos audiovisuales y que ello lo deberán decidir las autoridades. “Yo no sé quién tiene la razón en este tema legal y seguramente será un juez quien finalmente lo defina y se pongan de acuerdo. Insisto, mientras dure el proceso no se puede truncar el fútbol, por ello una tregua me parece lo más razonable”.

Primera reunión entre clubes afines a GOLPERU y Agustín Lozano tuvo sensaciones positivas informó la propia FPF.

Safap apoya a todos los clubes de la Liga 1

Silva Pro rechazó que la Agremiación apoye a determinado grupo de clubes y busque beneficios para los deportistas de dichas instituciones, sino que busca consensos en favor de los 19 participantes y sus jugadores. Explicó que se le ha relacionado con determinado grupo debido a que dirigentes lo invitaron a participar en sus reuniones.

“A nosotros por meter las narices nos han caído piedras, pero no nos molesta, porque acá estamos para defender a todos los futbolistas. Seguramente nos han visto reunidos más tiempo con uno de los grupos de equipos, pero se debe a que nos han invitado constantemente para saber nuestra opinión; sin embargo, eso no quiere decir que no nos interese el otro grupo”.