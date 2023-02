Ricardo Gareca reconoció que fue tentado por una importante selección cuando era técnico de Perú

Ricardo Gareca hizo historia en la selección peruana y fue tentado por un importante país. (Getty Images)

Ricardo Gareca es, sin duda, uno de los mejores técnicos que ha pasado por el fútbol peruano. Y es que su labor al mando de la ‘blanquirroja’ ha sido reconocida, no solo en suelo nacional, sino también a nivel internacional. Sin embargo, en la actualidad se encuentra desempleado a la espera de una oferta concreta. En ese sentido, el entrenador argentino reconoció en una entrevista que fue tentado por una importante selección en el lapso de siete años que duró en el Perú.

“Yo tuve contacto con la selección mexicana. Me llamaron pero yo le había dado mi palabra a Edwin Oviedo”, fueron sus primeras palabras en diálogo con el diario Depor.

En eso, explicó en qué contexto se llevó a cabo, además de aclarar si tuvo un acercamiento con un club de ese país. “Cuando clasificamos a Rusia, antes de la renovación, ya me había puesto de acuerdo con Edwin. En ese momento me llamó la selección mexicana. De un club mexicano, nunca hubo nada oficial”, dijo.

Sin embargo, el ‘Flaco’ no descartó que en un futuro pueda asumir las riendas de México o de un equipo de la Liga MX, la cual conoce por los distintos peruanos que han jugado ahí y que tuvo que visitar como seleccionador nacional. “Nunca entré a México, pero es una plaza muy buena para todo entrenador. Conozco el país cuando he visitado a algunos jugadores, también para vacacionar con la familia. Es un lugar maravilloso. Tuve oferta de jugador; el América, por ejemplo, me quería llevar a toda costa cuando jugaba en Boca. Pero como entrenador no hubo ofrecimiento, hubo gente que me quería conocer cuando dirigía a Vélez pero después nada oficial”, declaró.

Ricardo Gareca dando indicaciones en el Perú vs Australia del Mundial de Rusia 2018. (EFE)

Ahora, en el caso de que exista una propuesta oficial, Gareca no descartó pedir una orientación a Juan Reynoso, quien tuvo una larga experiencia en el fútbol mexicano, sobre todo en Cruz Azul, donde pudo salir campeón. “Si hay algo de un club que él dirigió, por supuesto. Si llegara Cruz Azul, en donde estuvo, si tengo alguna inquietud, lo llamaría sin problema”, sostuvo.

Etapa de Ricardo Gareca en la selección peruana

Ricardo Gareca hizo historia con la selección peruana. Empero, sus inicios en el 2015 y 2016 no fueron tan positivos, ya que solo consiguió un tercer puesto en la Copa América de Chile y un sexto lugar en la Copa América Centenario. Además de que el rendimiento del equipo no era el que esperaba.

No obstante, con el correr del tiempo pudo encontrar un mejor engranaje, que fue sostenido por la nueva camada de jugadores que formaban parte de la Liga 1 como Edison Flores, Raúl Ruidíaz, Miguel Trauco, Luis Abram, acompañados por otros de experiencia como Alberto Rodríguez, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, etc.

Al final, consiguieron el objetivo, que era clasificar al Mundial de Rusia 2018, un hecho que era esquivo 36 años atrás. Hasta ahí, Ricardo Gareca le había cambiado la mentalidad al futbolista peruano y le insertó ese gen competitivo para hacerle frente a cualquier selección. Obviamente, esto habrá causado el interés de otros equipos para tener al ‘Tigre’ en su dirección técnica. El performance de Perú en la Copa del Mundo (dos derrotas y un triunfo, pero con un juego atractivo) no habría impedido que México lo haya querido tener, sobre todo, tras la salida de Juan Carlos Osorio.

Ricardo Gareca fue alzado por los jugadores de la selección peruana tras conseguir la clasificación al Mundial de Rusia 2018. (Internet)

Años más tarde, el DT argentino logró poner a la selección peruana a una final de Copa América (2019) y estuvo cerca de conseguir llegar a otra cita mundialista (2022), siendo esto último su gran pena por la derrota en el repechaje ante Australia.

Por el momento, Ricardo Gareca está a la espera de que le llegue una oferta concreta para volver a dirigir. En esa línea, su nombre sonó para la selección de Ecuador, algo que él mismo reconoció, aunque por el momento no hay una propuesta clara.