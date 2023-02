Abogado de Universitario confirmó que contrato con GOLPERU se prorrogó hasta 2040

Contrato de la 'U' con el Consorcio Fútbol Perú, dueños de GOLPERU, se extendió por 15 años. (Universitario)

El pasado viernes 3 de febrero, el administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, confirmó que el club había renovado su contrato con el Consorcio Fútbol Perú, operador de GOLPERU, con un contrato que ayudaría a solventar la deuda concursal y con una extensa duración, pero que aún no puede hacerse válido por la medida cautelar que la Federación Peruana de Fútbol obtuvo por los derechos televisivos.

La ‘U’ mantiene un acuerdo con la casa televisora hasta finales de 2025 que será respetado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pero acaba de firmar uno nuevo pese a no contar con la venia del ente rector del fútbol peruano. Ante dicha problemática, el abogado de la institución ‘crema’, Franco Velazco, ofreció los argumentos por lo que esperan se pueda validar la extensión del trato alcanzado con Consorcio.

“Esto es básicamente una prórroga y como tal, normalmente, se hacen a través de una adenda. He escuchado en algunos programas que hablan de un nuevo contrato, que se parte de cero, eso no es así. Básicamente lo que se suscribió fue una adenda que tiene una prórroga en el plazo que es hasta 2040″, declaró para el programa Justicia para la ‘U’.

El letrado también se refirió sobre la famosa cláusula de confidencialidad, que no permite divulgar los pormenores de los acuerdos alcanzados entre ambas partes (como los montos totales, entre otros).

“Se ha armado toda una novela con respecto al tema del contrato. Claramente hay una cláusula de confidencialidad que obedece a que se deba guardar reserva respecto de cierta información. Mientras esa información no sea revelada por Universitario de Deportes, no se está incumpliendo el contrato, pero si se filtra o lo filtran no vamos a tapar el sol con un dedo ni engañar al hincha, ese es el plazo”, dijo.

Franco Velazco, abogado de Universitario de Deportes. (Nativa)

‘U’ vs. Cantolao no se transmitió por GOLPERU

El último sábado 4 de febrero, Universitario debutó en la Liga 1 2023 goleando a la Academia Cantolao por 4-0 en un partido correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura. Lo que debía ser el reencuentro de los estudiantiles con su hinchada no fue así, pues no solo se jugó a puertas cerradas, sino que no fue emitido por GOLPERU debido a que Universidtario asegura que la extensión de su contrato no está aprobado expresamente por la Federación, como manda la medida cautelar dictada por el Poder Judicial. El cotejo fue transmitido por las redes de la entidad ‘crema’.

“Este es un tema estrictamente jurídico y judicial. Al entrar en controversia la Federación con el Consorcio, GOLPERU está tomando sus providencias legales con respecto a la interpretación de la medida cautelar. No es por un castigo a Universitario de Deportes, sino que básicamente es una protección legal que área jurídica de Consorcio ha determinado a efectos de que no hallan acciones legales posteriores de las partes involucradas en el proceso judicial. Acá no hay enemigos de la ‘U’, ni buenos o malos, es un tema comercial”, manifestó.

'U' contra Cantolao por el Torneo Apertura 2023 no fue televisado. (Universitario)

Ni con FPF ni con Consorcio Fútbol Perú

El abogado también aclaró que el club de Ate mantiene una posición neutral sobre los derechos televisivos, ni con la FPF ni con el Consorcio. “Universitario de Deportes no es que esté con la Federación ni con el Consorcio, está velando por sus propios intereses y si en esa toma de decisiones alguna de las partes se siente afectada, es problema de las partes, no de Universitario”, sentenció.

Por último, Velazco explicó como se tomó la decisión de participar en el campeonato, pese a que en un inicio tomaron la postura de no hacerlo junto a otros siete clubes. “Como institución se ha sabido delimitar del ámbito comercial del deportivo. Luego de haber analizado como club con las personas que están involucradas en las tomas de decisiones se llegó a la conclusión que lo deportivo no iba a ser relevante para poder lograr un objetivo en lo comercial”, concluyó.