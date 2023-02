Salomón Libman furioso por conflicto en Liga 1: “Es una vergüenza, personas que no saben de fútbol lideran el tema”

El arquero de Unión Comercio criticó a las autoridades por el conflicto que se vive en la Liga 1. (Video: Radio Ovación)

El fútbol peruano vive uno de sus capítulos más oscuros de su historia. Y es que la disputa por los derechos televisivos entre un grupo de clubes y la FPF ha causado que en la tercera fecha de la Liga 1 haya cinco ‘walk over’ (llegaría a seis con Deportivo Municipal que no jugaría contra Carlos A. Mannucci). Y si bien ha habido una reunión entre los representantes de estos equipos y la PCM, el panorama no parece ser muy favorable. En ese sentido, uno de los más incómodos con esta situación es Salomón Libman, quien lanzó duras palabras en contra de las autoridades por todo lo acontecido.

“Lo que está pasando es una vergüenza, que no se junte la coyuntura, que no haya una mesa de diálogo. Personas que no saben nada de fútbol y que nunca han pisado una cancha liderando el tema. Los más expuestos son los futbolistas. Un aplauso para nosotros porque estamos expuestos y no se sabe si se va a jugar o no, pero hay que decirlo”, fueron sus primeras palabras en diálogo con Radio Ovación tras el partido con Unión Comercio ante Sport Boys.

De la misma manera, el portero especificó cuáles los asuntos que deben encontrar una solución. “Es una vergüenza lo que está sucediendo, acá hay tres temas, la coyuntura del país, los derechos televisivos y después no se sabe nada de los puntos, salen resoluciones después de meses y nadie dice nada. Yo tengo años jugando e incomoda que no haya una mesa de diálogo”, dijo.

Pero eso no fue todo, ya que Salomón Libman desarrolló estos sucesos y aseguró que el balompié nacional se encuentra en una dura etapa de su historia. “Es lamentable lo que sucede en el país en algunas ciudades. En los derechos televisivos, que no se pongan de acuerdo… Es imposible que una liga no se pueda transmitir, crea problemas. Esto no viene de ahora, viene de años y ojalá que se solucione el tema. El fútbol peruano está en su momento más crítico”, sostuvo.

El Sporting Cristal vs Alianza Lima fue el último partido de la Liga 1 que no se jugó por la ausencia de los 'íntimos'. (Sporting Cristal)

Y es desde hace meses se venía hablando de que algunos clubes, entre ellos Alianza Lima y Universitario de Deportes, habían renovado su contrato con el Consorcio del Fútbol Peruano para la difusión de sus partidos. Sin embargo, tiempo atrás la FPF anunció que llegó a un acuerdo con la empresa 1190 Sports para encargarse de los derechos de transmisión de todos los clubes de la Liga 1. Evidentemente, esto generó molestia en un grupo de clubes, que acusaban a la Federación de haber realizado una licitación de manera intempestiva y sin muchos beneficios.

Al mismo tiempo, el conflicto social que vive el Perú con las diversas manifestaciones por la realidad política actual, provocó que las dos primeras fechas del campeonato local se posterguen y en la jornada 3 se juegue sin público en los estadios. No obstante, ante la imposibilidad de encontrar una solución, cinco clubes no se presentaron a sus encuentros y perdieron por ‘walk over’. Universitario y Sport Boys sí alcanzaron a jugar y transmitieron sus partidos por YouTube.

El lunes 6 de febrero hubo una reunión entre los representantes de los seis clubes en contra de la FPF con la PCM, para ver una forma de llegar a un acuerdo entre todas las partes y la Liga 1 se pueda desarrollar con normalidad. Por lo pronto, este martes habría otra directamente con la Federación para analizar detenidamente el tema y evitar que haya más equipos sin jugar, considerando que, en caso varios sigan con la postura de no presentarse, podrían perder la categoría, según lo estipula el reglamento. Todo se resolverá en los próximos días.