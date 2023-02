María Agüero afirma que “hay pruebas” contra George Bush de ser autor de atentados a las Torres Gemelas

María Agüero fue elegida representante nacional por el partido Perú Libre.

La congresista de Perú Libre, María Agüero, responsabilizó al expresidente de Estados Unidos, George Bush, de los atentados contra la Torres Gemelas que ocurrieron en el año 2021 y aseguró que “hay pruebas” que no lo hizo la organización terrorista, paramilitar y yihadista Al Qaeda del desaparecido Osama bin Laden.

En un discurso utilizado para defender a las personas que se movilizan a nivel nacional, ante los señalamientos de que son “vándalos” y “terroristas”, la legisladora perulibrista se remontó al pasado para dar entender que en algunas ocasiones las acciones violentas son provocadas por los mismos gobiernos.

“Yo no creo que el pueblo esté haciendo eso (quemando aeropuertos, comisaría y otras sedes del Estado). Las Torres Gemelas, en Estados Unidos, no lo hicieron los terroristas de no sé donde. Eso lo hizo Bush, así con nombre propio y ahora las pruebas ya salieron a la luz”, señaló en Canal N.

George Bush era presidente de Estados Unidos cuando ocurrió el atentado a las Torres Gemelas. (Reuters/Kevin Lamarque)

“(Fue) el pretexto para invadir, porque esa es la costumbre de Estados Unidos. Ellos tienen sus proyecciones a 50, a 100 años, ya saben donde están los recursos naturales que ellos necesitan... Yo le aseguro que el pueblo que está indignado y necesita soluciones ellos no son capaces de hacer esas cosas”, agregó.

Según la parlamentaria, cuando hubo la intervención en Irak, se quitó presupuesto de salud y educación en Estados Unidos para seguir mandando fuerzas militares allí y lo único que no destruyeron en ese país fueron los pozos petroleros que eran inversiones de demócratas y republicanos. “Pero mezquitas, poblaciones, mujeres, niños, todo destruyeron”, añadió.

En otro momento, Agüero afirmó que el expresidente Pedro Castillo “no cumplió con lo que prometió” en su campaña electoral, porque “desgraciadamente confió en el amo de Estados Unidos”.

El año pasado, María Agüero se quejó del sueldo que ganaba como congresista.

“La política peruana no está aislada de nadie y aquí todos sabemos que hay intereses de imperios. Él siguió la línea del neoliberalismo, que es la que siguieron todos los gobiernos que nos antecedieron”, sostuvo.

Además, la legisladora indicó que Waldemar Cerrón, hermano del fundador de Perú Libre (Vladimir Cerrón), sería un “buen presidente” del Congreso y pidió que la próxima Mesa Directiva esté integrada por legisladores de provincia. “Waldemar podría ser para mí una persona interesante. Pienso que sí sabe consensuar”, comentó.

Se quejó del sueldo

En marzo del 2022, la congresista protagonizó un llamativo incidente al decir que se sentía inconforme con el sueldo que recibía como congresistas, que es superior a los 15.000 soles.

“Les quiero decir a ustedes, nos dicen que los congresistas ganamos 15 mil soles, ¿Cuánto recibimos? 10 mil, ¿Cuánto nos descuentan y a dónde se va? al seguro de salud”, expresó en un Pleno.

“Cuando he sido candidata, cuando me dijeron ¿usted estaría dispuesta a bajarse el sueldo de congresista?, mi respuesta ha sido: la vida en Lima es bien cara. Si queremos hacer buena gestión y representar a los lugares alejados, yo le diría que el sueldo de congresista, a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que recibo. (...) El sueldo a mí no me alcanza por todo el trabajo y compromiso que tenemos”, manifestó.