Liga 1: ADFP advirtió que resoluciones de ‘Walk Over’ “no es una forma de dialogar”

Óscar Romero, presidente de la ADFP, manifestó que los clubes mantendrán su postura en la reunión con la FPF.

Óscar Romero, presidente de la ADFP, fue parte de la conversación con el jefe de gabinete, Alberto Otárola, que tuvieron los representantes de los equipos que están a favor de Consorcio el 6 de febrero. En ella, se tomó la decisión que se abra una mesa de diálogo con Federación Peruana de Fútbol (FPF). Además, afirmó que el ‘Walk Over’ no es una forma correcta de entablar conversaciones.

Los seis clubes que están en huelga se juntaron con el Presidente del Consejo de Ministros para buscar una solución ante su problema con la FPF por los derechos de transmisión. En la reunión también estuvo presente Roberto Silva, presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP).

“Más allá de la buena voluntad del Premier Otárola queda claro que la intervención del Estado solo es para establecer algunos puentes, diálogo y comunicación con la FPF. Sabemos de la buena voluntad del primer ministro pero este tema es entre dos entes privados”, sostuvo en una entrevista para Radio Ovación.

Asimismo, Romero se refirió a la medida cautelar que ha generado la problemática: “Todos saben el pedido de los clubes y esto no es un tema de rebeldía ni caprichos. Acá la FPF acudió a la justicia ordinaria, algo que no debió hacer porque si quiso reclamar algo pudo ir al TAS, y ahora nos puso en esta situación a los clubes con una medida cautelar que pide los efectos de los contratos”.

“Acá si no hay televisación de los partidos, no hay pagos y si eso sucede los trabajadores de los clubes se verán afectados. Los W.O. no es una forma de dialogar y lo que se pidió con el primer ministro fue la reprogramación de esta fecha para entrar a un diálogo. No podemos seguir conversando si tenemos encima la cuarta jornada”, afirmó.

“Hay que ver qué propuesta va a poner la FPF porque los clubes han sido claros en que la FPF desista de esa medida cautelar. ¿Y cuál es el tema llegar a punto medio? Que la FPF autorice la televisación de los 6 o 7 clubes que tienen contrato renovado con el Consorcio. Ese sería el primer paso que se tiene que dar, esa sería la primera buena voluntad de la FPF y de los clubes jugar y cumplimiento de los contratos. Los clubes van a escuchar y luego seguramente tomarán una decisión”, finalizó.

Alianza Lima no se presentó ante Sporting Cristal y perdió por 'walk over'. (Liga 1)

Los ‘Walk Over’ de la fecha 3

El inicio de la Liga 1 se vio opacado por la decisión de seis clubes de no participar en la fecha 3. Esa decisión generó que solamente se juegue tres partidos de los nueve que estaban programados para el pasado fin de semana. Los equipos que publicaron un comunicado mostrando su decisión fueron: Alianza Lima, Cienciano, Cusco FC, Deportivo Municipal, Deportivo Binacional y FBC Melgar.

Los encuentros que se jugaron en la jornada 3 fueron los siguientes:

- Universitario de Deportes 4-0 Academia Cantolao

- Sport Boys 2-1 Unión Comercio

- Universidad César Vallejo 2-2 Alianza Atlético

Las instituciones deportivas que decidieron no presentarse a sus respectivos compromisos, les dio como perdido por los siguientes marcadores:

- Cusco FC 0-3 Sport Huancayo

- Atlético Grau 3-0 FBC Melgar

- UTC 3-0 Cienciano

- Deportivo Garcilaso 3-0 Binacional

- Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima

- Deportivo Municipal 0-3 Carlos Mannucci

Los seis clubes también recibirán una sanción económica, que consiste en pagar una multa de 30 UIT por cada equipo. Esos UIT, en este año, corresponde a 148 mil 500 soles. En adición, si alguno de las instituciones vuelven a incumplir con el cronograma del torneo, descenderán automáticamente a la Liga 2.