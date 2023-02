Juan Carlos Oblitas sobre el conflicto por los derechos de televisión: “Mi posición no es salir e incendiar la pradera”

Juan Carlos Oblitas asumió el cargo de Director General de la FPF en julio del 2022.

“Mientras la selección no se vea afectada yo ‘chitón’”, fue lo único que dijo Juan Carlos Oblitas cuando se le consultó sobre el nuevo modelo de los derechos de televisión de la Federación Peruana de Fútbol. Hasta el momento no ha mostrado una postura clara respecto al tema, y ahora que se le preguntó otra vez, prefirió guardarse todo tipo de comentario. El director general de fútbol de la FPF aseguró que todo lo que piensa, ya lo dio a conocer en la interna del máximo ente del fútbol peruano, y no lo hará público. No quiere polémicas.

Juan Carlos Oblitas tras mala campaña de selección peruana Sub 20: “No nos causó mucha sorpresa” Asimismo, el directo general de la Federación Peruana de Fútbol respaldó lo hecho por el equipo en el Sudamericano de Colombia. VER NOTA

“Hay momentos donde es preferible no tocar ciertos temas que ya han pasado a otro ámbito, cuando temas de fútbol ya pasan a un ámbito judicial, es preferible es estar viendo objetivamente y cuando me toca dar mi opinión acá dentro de la Federación la doy, pero en la interna. Cuando este tema pasó a interlocutores de leyes, escapó totalmente a la parte deportiva. Yo tengo una opinión al respecto, mi manera de colaborar con la Federación es decir lo que pienso, en la interna. Repasa mi trayectoria y donde he salido, jamás he hablado del sitio donde estoy. Soy crítico de todo, principalmente de mi trabajo, mi posición en estos momentos no es salir e incendiar la pradera. Eso es lo quiero que entiendan”, aseguró Oblitas en una entrevista con Willax Deportes.

Además, se refirió sobre las decisiones del Tribunal de Arbitraje Deportivo en temas que la FPF debería resolver, como en los últimos descensos. No supo explicar por qué el TAS empezó a tomar protagonismo en la Liga 1 en los últimas temporadas, pero dejó en claro que esos temas escapan de sus manos.

Luis Urruti ratificó su deseo de jugar en la selección peruana tras anotar gol de tiro libre con Universitario ‘Tito’ no solo marcó, también dio una asistencia en la goleada sobre Academia Cantolao. Todo esto bajo la atenta mirada de Juan Reynoso. VER NOTA

“Yo como director general no puedo tener injerencia en las comisiones de disciplina, son comisiones autónomas, nombradas por el director de la Federación. Cuando actúan mal dejan mal parado a todo el mundo que está en el fútbol. Yo puedo ser director general de fútbol, pero no puedo meterme en lo que son entes autónomos, o quieren que me meta en la CONAR. El año pasado me reunía con las autoridades de los árbitros, eso se puede hacer, pero son cosas que escapan dentro de mi ámbito. Yo no soy un ‘zar’ del fútbol”, añadió.

Eso sí, el ‘Ciego’ adelantó que se tiene planificado disminuir la cantidad de equipos para las próximos torneos. “La idea que hay entre dos o tres años, es llegar a 16 o 14 equipos, está la intención. Desde setiembre del año pasado, ya estaba todo definido, ahora tenemos que pensar en el 2024 y 2025. Yo tengo contrato hasta el 2026 y si veo que esto no funciona, tenemos que irnos todos porque nos vamos a complicar. Vamos a seguir prendiendo una velita a la selección absoluta. Ya hay que potenciar lo nuestro, el fútbol peruano”.

Los amistosos de Perú

Juan Carlos Oblitas explicó por qué Juan Reynoso decidió no jugar amistosos con selecciones sudamericanas, incluso confesó que había una posibilidad de enfrentar a Colombia en partido de práctica, pero el ‘Cabezón’ prefirió tomar las opciones de Alemania y Marruecos para marzo. Y mostró su preocupación por el limitado universo de jugadores, sin embargo, confía que el técnico de la selección peruana sacará lo mejor de los jugadores y sumará nuevos talentos en las próximas Eliminatorias.

‘Chemo’ del Solar admitió que no se puede evitar cobros a menores en pruebas de clubes peruanos El director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF catalogó como “increíble” el hecho de pagar para que las jóvenes promesas demuestren su talento en equipos. VER NOTA

“No sabemos cuándo empiezan las Eliminatorias, se dice que se juega en junio y hasta en octubre. Había la posibilidad de jugar con Alemania y Colombia, ya había convencido a Juan, pero después salió Marruecos y dije perfecto porque son mundialistas. Lo mejor es eso. Todo pasa por la aceptación del cuerpo técnico. Creo que la base de este grupo que jugó las dos Eliminatorias pasadas, tienen de sobra para esta Eliminatoria, eso no me preocupa tanto, me preocupa el universo de jugadores”, declaró.

El directivo de la FPF resaltó las cualidades de Bryan Reyna, el nuevo refuerzo de Alianza Lima, tiene confianza de que destacará en el torneo local y la Copa Libertadores. Además, reconoció que falta reforzar la parte ofensiva de la ‘blanquirroja’.

“Juan en los últimos partidos amistosos apuntó al torneo local. Hubo chicos muy interesantes, uno de ellos es el chico Reyna, que jugará Copa Libertadores y va a desarrollar mucho más su talento, tengo mucha confianza en él. Juan debe sacar lo mejor de este grupo de chicos que nos han jugado las últimas dos Eliminatorias, si es que o salen otros que empujen, yo estoy seguro que sí van salir, porque Perú tiene esa particularidad, luego de haber trabajado muy poco en menores, de tanto en tanto salen dos o tres jugadores que llegan a la selección y se potencian. Del medio para atrás estamos muy bien cubiertos, ahora hay que buscar esas posibilidades del medio para adelante”, destacó.