Diego Rebagliati: “Va a ser la semana más importante en la historia del fútbol peruano de los últimos 20 años”

La Liga 1 2023 no ha empezado de la mejor manera, de hecho, lo ha hecho de una manera terrible. En un inicio, el conflicto social que vive el Perú provocó que las dos primeras jornadas sean postergadas en un plazo por confirmar. Sin embargo, en la reciente fecha 3 hubo cinco equipos que no se presentaron en medio de la disputa por los derechos televisivos. En ese sentido, Diego Rebagliati aseguró que la semana que viene va a ser la más importante en la historia del fútbol peruano.

“Difícil comentar lo de una fecha tan rara, tan poco común. Creo que estamos delante de, probablemente, lo que va a ser la semana más importante de la historia del fútbol profesional peruano de los últimos 20 años. No teníamos una crisis así desde el 2003, que fue la huelga de futbolistas y que se terminó suspendiendo el Torneo Clausura ese año y se reinició el siguiente año con todas las consecuencias que eso trajo. En ese caso, los clubes sí estaban todos juntos contra la Agremiación, que terminó saliendo fortalecida de esa situación”, fueron sus primeras palabras en el programa Después de Todo de Movistar Deportes.

De la misma manera, el comentarista no mostró una postura muy optimista a lo que pueda ocurrir, sino que más bien refleja una incertidumbre por las distintas posiciones que tienen los 19 clubes. “En este caso, los clubes, como casi siempre, están muy divididos. A partir de ahí, uno encuentra bastante difícil ser optimista de cara a lo que viene porque las posiciones son muy enfrentadas. El dueño de Sporting Cristal ratificó la posición del club de una manera muy clara. Y esa es tan distinta a la de Alianza Lima, y esta de la de Universitario, que uno no encuentra por el lado de qué equipo se va a terminar decantando la situación”, dijo.

Sporting Cristal le ganó a Alianza Lima porque no se presentó al duelo en el estadio Alberto Gallardo. (Liga 1)

Pero eso no fue todo, ya que Diego Rebagliati vislumbra un panorama peor si esto no se resuelve a la brevedad. “Si los clubes mantienen su posición (de no presentarse) y nuevamente hay ‘walk over’, esos equipos ya estarían fuera del campeonato”, puntualizó.

Disputa de derechos televisivos entre clubes y FPF

La disputa por los derechos televisivos entre el Consorcio del Fútbol Peruano y la FPF ha causado esta discordia. Por un lado, 11 clubes están a favor del ente rector del balompié nacional, mientras que siete restantes (quitando a Universitario que ha se ha colocado en el centro) apuestan por continuar con GOLPERU. Alianza Lima forma parte de este último grupo, sobre todo, tras renovar por una suma millonaria por los próximos 12 años.

El tema pasa que la FPF no permita que los clubes en su contra tengan sus transmisiones por GOLPERU, sino con la empresa con la que arreglaron: 1190 Sports, que ha repartido los derechos con DirecTV, Best Cable, y otros más. A raíz de ello, es que, por el momento, cinco clubes no se presentaron a sus partidos: Alianza Lima, Cusco FC, Melgar, Cienciano y Deportivo Binacional. Solo Universitario y Sport Boys alcanzaron a transmitir sus encuentros por sus plataformas digitales y queda conocer si Deportivo Municipal jugará ante Carlos A. Mannucci.

Universitario fue el primer club de la Liga 1 que, pese al contrato con GOLPERU, decidió jugar la fecha 3 ante Cantolao. (Universitario)

Reunión con PCM

Con la finalidad de encontrar a una solución a este problema, los representantes de los siete clubes en contra de la FPF se reunieron con la PCM. Sin embargo, Diego Rebagliati no ve muy claro esta medida y señaló a los responsables de la actualidad del fútbol peruano.

“Puede haber muchas reuniones, pero la pregunta es ¿quién va? ¿Los que toman decisiones o mensajeros? En el camino el fútbol peruano está haciendo un papelón. Y hablo de todos, nadie puede mantenerse al margen: la prensa, el presidente de la FPF, el directorio, todos los que trabajan en la Videna, todos los que trabajan en los clubes e incluso la gente que toma decisiones en la televisión”, precisó.