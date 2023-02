Usuarios criticaron a Leslie Shaw por su respuesta a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ por el caso de Thalía

Usuarios critican a Leslie Shaw. (Captura)

El escándalo de una supuesta infidelidad que envuelve a Leslie Shaw sigue dando mucho de qué hablar, así como su reacción a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ cuando abordaron a la cantante para consultarle sobre los fuertes rumores, que la señalan como la manzana de la discordia en el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola.

En los últimos días, los medios de comunicación en México comenzaron con las especulaciones de que el esposo de la estrella mundial le habría sido infiel con la peruana. Además, indicaron que la pareja se habría separado por este hecho. La noticia dejó impactado a más de uno y la prensa nacional no fue ajeno a la situación.

Por ello, el magazine de Willax TV no dudó en buscar a Leslie Shaw hasta su casa para preguntarle al respecto. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando prefirió esquivar a la reportera del programa y solo decir bastante fastidiada: “Ay, no me interesa, que hablen lo que quieran”.

Leslie Shaw responde tras ser vinculada con Tommy Mottola, esposo de Thalia. Willax TV

Aunque, solo se mostró la primera parte de su entrevista en el avance del espacio televisivo el último sábado 4 de febrero, sus palabras ocasionaron que los usuarios en redes sociales empezaran a criticar su actitud. Y es que, varios cibernautas rechazaron la forma en que la artista está llevando la situación y su forma de contestar a ‘Amor y Fuego’.

“Leslie Shaw no puede decir simplemente ‘No me interesa’, porque está en juego su reputación como mujer, persona, artista y la forma como subes “... estamos hablando de amante”, de traición, de morder la mano que te ayuda. Fácil es decir ‘No me interesa’ y no responder, más fácil es decir ‘No es cierto’”, escribió un usuario.

“A Leslie se le subieron los humos, se le ve creida”, “Qué manera de contestar de Leslie, cuando es no, se dice simplemente. Esa respuesta es más ambigua”, “Y Thalía que le dio vida, ¿así le pagas? Que maldad”, fueron otros comentarios.

Cabe mencionar que, hasta el momento, ninguno de los involucrados en el escándalo internacional se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, se espera que los artistas salgan muy pronto a dar sus declaraciones para tranquilidad de todos sus fans.

‘El Prefe’, prometido de Leslie Shaw, se pronuncia

Poco después que se desatará el escándalo de una supuesta infidelidad, ‘El Prefe’ dejó entrever que le causaba risa los rumores que empezaron en la prensa mexicana. El joven reguetonero compartió con sus más de 27 mil seguidores un emoji de carita riendo, dando a entender que le resta importancia a la situación que está viviendo su futura esposa.

Asimismo, el joven cubano sorprendió al republicar este domingo 5 de febrero el éxito que está teniendo su canción ‘Sola y soltera’ con Leslie Shaw. Y es que, la canción que ambos lanzaron hace un año continúa sumando reproducciones en su canal de YouTube, por lo que los artistas no dudaron en expresar su emoción.

Esto daría por confirmado que la relación sentimental de Leslie Shaw y ‘El Prefe’ sigue viento en popa y hacen caso omiso a las especulaciones. Recordemos que, ambos se comprometieron en octubre de 2022 en una romántica cena, donde la peruana no dudó en presumir su anillo e hicieron caso omiso a las críticas por sus 13 años de diferencia.