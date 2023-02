Paolo Guerrero sorprendió a Ricardo Gareca con emotivo mensaje en plena entrevista en vivo

Paolo Guerrero sorprendió a Ricardo Gareca con mensaje en una entrevista de televisión.

Paolo Guerrero, flamante fichaje de Racing Club, sorprendió gratamente a su extécnico en la selección peruana, Ricardo Gareca, con un mensaje afectuoso a propósito de su presentación en la cadena ESPN en Argentina.

Los periodistas del programa deportivo canalizaron el tema de conversación al personaje de Guerrero con preguntas para luego mostrar un video del atacante refiriéndose al ‘Tigre’.

“Hola ‘profe’ Gareca, quiero mandarle un fuerte abrazo. Muchísimos saludos, quiero desearle todo lo mejor. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos así que espero que todo sea felicidad para su vida. Desearle todo lo mejor a usted y a todo el cuerpo técnico. Agradecido por todo el tiempo que trabajamos juntos, todas anécdotas e historias. Le deseo todo lo mejor, cuídese mucho y le mando un fuerte abrazo”, fueron las palabras del excapitán de la selección peruana en un video que se emitió en ESPN Argentina.

El extécnico de Perú no dudó en elogiar al atacante nacional y resaltó su calidad futbolística junto a Jefferson Farfán. “Paolo es un jugador sensacional, de los mejores jugadores que me tocó, él y Farfán, con una calidad futbolística impresionante. Lo quiero a Paolo. Es un hombre que ha apoyado a la selección, ama a su país. Fue clave, en un momento tuvimos tomar una decisión media complicada y fue el referente que se quedó, asumió esa responsabilidad. La verdad que es un tipo líder muy positivo”.

El emotivo mensaje de Paolo Guerrero a Ricardo Gareca. | ESPN Argentina

Gareca y su deseo para Paolo Guerrero

Cuando Paolo Guerrero se puso la camiseta de Racing Club, se especuló que Ricardo Gareca habría tenido algo que ver con su llegada. Incluso, la prensa argentina le preguntó al ‘Depredador’ al respecto, lo tomó por sorpresa, y afirmó que no sabía nada. El técnico también fue consultado si tuvo algo que ver con su fichaje y respondió que solo le preguntaron por tener referencias profesionales y personales.

“Gago no me llamó, el que llamó fue el ‘Pocho’ Insúa, de parte de Racing. Ellos tienen completamente identificado, querían saber otro aspecto de la etapa de Paolo Guerrero, a nivel profesional, nivel persona, pero ellos lo tenían completamente identificado”, afirmó Gareca.

Además, el estratega argentino está seguro que Guerrero destacará en la ‘academia’. “Si él está bien en ese aspecto. La sola presencia preocupa al rival, aparte que el argentino lo quiere a Paolo, lo reconoce. Es una figura de talla mundial, yo creo que aún con 39 años y si él está bien, la sola presencia le puede rendir mucho a Racing.”

Y sobre su posible llegada a la selección de Ecuador, el ‘Tigre’ no aseguró que sería el técnico, pero confesó que existe conversaciones y que en los próximos días deberían haber novedades. También reconoció que solo Independiente lo llamó interesado en tenerlo y que ningún otro equipo argentino se comunicó con él.

“Ecuador estamos hablando, me gustó el trabajo que hizo Gustavo Alfaro, me gustó el equipo también. Digamos que está en un etapa de hablar, hablé con el presidente y están viendo las cosas con mi abogado. Hay predisposición de ambos lados. Me gustaría tener una charla con Gustavo, no solo por el gran respeto que le tengo sino también que estuvo trabajando por dos años. Depende de ambas partes porque ellos deben estar hablando con otra gente. Con equipos de Argentina, solo hablé con Independiente, pero recién había llegado al país y necesitaba acomodarme. Después de eso, no recibí ningún llamado de un equipo argentino”, añadió.