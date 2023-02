Melgar no se presentó ante Atlético Grau y se produjo el segundo Walk Over de la Liga 1

Melgar no se presentó ante Atlético Grau y se produjo el segundo 'walkover' del campeonato.

Atlético Grau tenía planeado recibir a Melgar en lo que sería el segundo partido de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023, sin embargo, el elenco arequipeño no se presentó. El encuentro se llevaría a cabo en las instalaciones del estadio Municipal de Bernal a partir de las 13:00 horas de nuestro país.

Bernardo Cuesta fue reconocido por la Conmebol tras quedar como máximo goleador de la última Copa Sudamericana El delantero argentino fue uno de los pilares de Melgar, que llegó hasta semifinales del torneo internacional. Este 2023 van por la Copa Libertadores. VER NOTA

El torneo local inició lleno de incertidumbre debido al conflicto que existe entre siete clubes, entre ellos, el ‘León del Sur’, y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la disputa de los derechos televisivos. De esta manera, los dirigidos por Pablo Lavallén no se presentaron en lo que sería su debut en el campeonato peruano.

Por su parte, el cuadro ‘albo’ no tuvo inconveniente alguno en disputar el compromiso, pues es parte de los 11 equipos que decidieron darle su apoyo al máximo ente regular del fútbol peruano. Por ello, el elenco piurano salió en busca de los tres puntos y con un objetivo en mente: pelear por el título nacional.

Administrador de Sport Boys aseguró que recuperarán los 8 puntos restados Alfredo Matayoshi indicó que incertidumbre sobre si los ‘porteños’ jugarán Liga 1 viene alejando a marcas interesadas en auspiciar al club. VER NOTA

Cabe resaltar que el encuentro en mención tuvo el mismo desenlace que el Cusco FC vs Sport Huancayo, en donde el ‘Rojo Matador’ se llevó la victoria tras la ausencia del cuadro imperial, el cual recibió la indicación de no presentarse hasta que no se modifique la irregular medida cautelar interpuesta por la FPF.

Comisario del encuentro dio detalles sobre el ‘walkover’

Juan Luis Tumay, comisario del encuentro, señaló que, por reglamento, harán efectivos los 10 minutos de espera y luego, levantarán el acta por la no presentación de Melgar. Realizado esto, se concretará de manera oficial el ‘walkover’ y el marcador finalizará 3-0 a favor de Atlético Grau.