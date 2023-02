Selección peruana: los entrenadores más destacados que pasaron por la sub 17

La 'bicolor' disputará el Sudamericano en Ecuador que se jugará en marzo.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció a Pablo Zegarra como el nuevo entrenador de la selección peruana sub 17 que afrontará el próximo Sudamericano de Ecuador y posteriormente luego la ‘bicolor’ será el país sede del Mundial de la categoría.

A lo largo de los últimos años, han pasado diferentes nombres como estrategas de la ‘blanquirroja’ en la categoría sub 17. En la mayoría de casos no han conseguido el objetivo de clasificar al Mundial. Incluso, en algunos procesos, no pudieron pasar al desde la fase de grupos al hexagonal final de los Sudamericanos.

Por el contrario, los entrenadores Juan José Oré y Carlos Silvestri fueron los entrenadores que han logrado un buen papel con la ‘bicolor’ en los campeonatos de Conmebol. Ambos llegaron hasta la última etapa, pero solo uno consiguió clasificar a la copa del mundo sub 17.

Juan José Oré

El técnico de 68 años fue el que más lejos llegó con el combinado nacional. Sus dirigidos, a los que después llamaron los ‘jotitas’, consiguieron hazañas en el Sudamericano del 2007 de Ecuador. El debut de la selección peruana fue ante Brasil, uno de los rivales más difíciles de la competición.

Perú dio la sorpresa y venció 2-1 a la ‘canarinha’. Los goles de ese partido fueron de Reimond Manco y Christian La Torre, mientras que Lulinha descontó para los locales en esa ocasión. En el siguiente encuentro, se mantuvieron en la senda del triunfo al ganarle 4-1 a Bolivia.

Su camino en la fase de grupos acabaría de buena manera. A pesar de haber perdido 1-3 ante Chile y empatar 0-0 ante Ecuador, la ‘blanquirroja’ consiguió clasificar al hexagonal final como líder del grupo. Los otros combinados que pasaron a la siguiente fase fueron el ‘tricolor’ y Brasil.

Los 'jotitas' consiguieron clasificar a una selección peruana, por primera vez, al Mundial de la categoría.

En en el hexagonal final del torneo, Perú tuvo un inicio complicado, a pesar de haberle ganado a Venezuela por 2-1. En los siguientes compromisos cayeron en dos ocasiones y empataron en una. Llegaron a la última fecha con chances de clasificar, les bastaba un empate o la victoria tras la caída de Ecuador.

Con un 1-0 a favor de Argentina, parecía que se quedarían sin chances de clasificar. A poco de que finalice la primera mitad, Jairo Hernández anotó de penal y decretó el empate. El marcador no se movió y los ‘jotitas’ consiguieron el último cupo para el jugar el Mundial. Manco, uno de los goleadores de la ‘bicolor’, fue elegido como el mejor jugador del torneo.

En el campeonato del mundo jugado en Corea del Sur, Perú volvió a sorprender y clasifico como primero del grupo A tras superar a Togo, Costa Rica y al país anfitrión. En los octavos de final, vencieron por penales a Tayikistán tras empatar en el tiempo reglamentario. Su participación acabó con un derrota ante Ghana por 2-0 en los cuartos de final.

La 'blanquirroja' alcanzó los cuartos de final, en donde cayeron 0-2 ante Ghana.

Carlos Silvestri

El director técnico de 50 años casi logra la hazaña de Oré en el 2007. En el Sudamericano 2019 disputado en el Perú, la ‘blanquirroja’ comenzó con dos empates sin goles ante Chile y Venezuela. En la tercera fecha, el combinado nacional descansó.

En las dos siguientes jornadas, Perú le ganó a Ecuador y a Bolivia para conseguir clasificar al hexagonal final. En la siguiente fase de la competición, la ‘bicolor’ tuvo una seguidilla de cuatro juegos sin ganar. Esa situación lo llevó a la última fecha a tener que ganarle a Uruguay y esperar que la ‘tricolor’ pierda contra Argentina.

A pesar de que los dirigidos por Silvestri lograron vencer a los ‘charrúas’ con un tanto al último minuto de Mathias Llontop, no bastó para conseguir clasificar. La ‘tri’ derrotó 4-0 a la ‘albiceleste’ y se quedaron con el cuarto cupo para el campeonato mundial.