Retan a la FPF: Alianza Lima jugará amistoso con Cienciano en medio de la primera fecha de la Liga 1

Alianza Lima y Cienciano no jugarán en la Liga 1 hasta que la FPF levante la medida cautelar (Liga 1).

Alianza Lima pactó un amistoso contra Cienciano para la mañana del próximo sábado 4 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva. Esta decisión causó una gran polémica, ya que el partido se realizará en medio del inicio de la Liga 1 2023. Ambos cuadros forman parte de los siete clubes que anunciaron que no disputarían ningún partido hasta que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) levante la medida cautelar sobre los derechos de transmisión.

Según la programación de la fecha 3, los ‘íntimos’ debían visitar a Sporting Cristal este domingo 5 de febrero en el Alberto Gallardo a las 10:00 horas, mientras que los cusqueños enfrentarían el sábado a UTC a las 15:30 en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Si ninguno se presenta, perderá automáticamente por ‘walk over’ con un marcador de 3-0 y deberá pagar una multa de 30 UIT. Además, si se produce un segundo hecho similar, perderá la categoría.

En Cienciano tienen la esperanza de que la FPF levante la medida cautelar en las próximas horas. De ser así, el amistoso quedaría cancelado y viajarían a Cajamarca para afrontar su compromiso. El cuadro dirigido por Leonel Álvarez viajó a Lima este viernes 3 de febrero al mediodía, y se encuentra a la espera del desarrollo de sucesos para tomar una decisión.

Plantel de Cienciano viajó a Lima para enfrentar a Alianza Lima (Instagram Alberto Quintero).

¿Qué partidos del reinicio de la Liga 1 no se disputarán?

Alianza Lima y Cienciano no son los únicos clubes que anunciaron que no jugarían esta primera fecha de la Liga 1. Los otros equipos involucrados son Deportivo Binacional, Cusco FC, FBC Melgar, Sport Boys y Deportivo Municipal. Por este motivo, son siete los partidos que no se disputarán. Estos son los siguientes:

El partido inaugural entre Cusco FC y Sport Huancayo, programado para este viernes 3 de febrero a las 15:30 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Para el sábado, además del encuentro de Cienciano, tampoco se jugará el duelo entre Atlético Grau y FBC Melgar, pactado para las 13:00 horas en el estadio Municipal de Bernal; ni el que enfrentará a Deportivo Garcilaso y Deportivo Binacional a las 19:00 horas, también en el Garcilaso de la Vega

El lunes 6 de febrero, es probable que no se juegue el Sport Boys vs Unión Comercio a las 13:00 horas en el Alberto Gallardo, y el martes 7 tampoco se disputaría el Deportivo Municipal vs Carlos A. Mannucci a las 13:00 horas en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

De esta forma, los únicos partidos que se llevarán a cabo serán los que enfrenten a Universitario de Deportes contra Academia Cantolao el sábado a las 15:30 horas en el Estadio Monumental y el de César Vallejo contra Alianza Atlético de Sullana el lunes a las 15:30 horas en el estadio Mansiche de Trujillo.

Comunicados de los siete clubes que no se presentarán en la primera fecha de la Liga 1 2023

¿Qué pasa si un club no se presenta a un partido?

Según las bases de la FPF, si un equipo no se presenta a un partido, perderá automáticamente por ‘walk over’, con un marcador de 3-0 en contra y deberá pagar una multa de 30 UIT. Cabe señalar que, según el Ministerio de Economía y Finanzas, el 2023 el valor de la Unidad Impositiva Tributaria será de 4 mil 950 soles.

Si la falta se produce en una segunda oportunidad, el club bajará automáticamente a segunda división, deberá pagar otra multa de 50 UIT y deberá esperar tres años para regresar a la máxima categoría. Además, sus dirigentes serán sancionados con inhabilitación para ejercer cargos en el fútbol profesional.

Si no se levanta la medida cautelar, es probable que Alianza Lima, Cienciano, Deportivo Binacional, Cusco FC, FBC Melgar, Sport Boys y Deportivo Municipal tampoco se presenten en la siguiente fecha.