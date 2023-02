Liga 1: programación y canales tv de la fecha 4 del Torneo Apertura, con cuatro posibles ‘Walk Over’

Sport Huancayo es el equipo que descansará en la fecha 4 del Torneo Apertura. (Liga 1)

La Liga 1 2023 se inició este viernes 3 de febrero con un ‘walk over’ y con riesgo de que hayan seis más a lo largo de la fecha 3 del Torneo Apertura, en ese contexto la Federación Peruana de Fútbol y organizadores de la competición dieron a conocer la programación de la jornada 4, con fecha, hora, canal tv y estadio de cada partido.

A pesar de que la FPF no ha encontrado solución a su conflicto legal por los derechos televisivos con el Consorcio de Fútbol Perú, operador de GOLPERU, algo que ha ocasionado que Alianza Lima, Melgar, Deportivo Municipal, Sport Boys, Cienciano, Binacional y Cusco FC decidan no participar del primer certamen del año, el ente rector del fútbol peruano no da su brazo a torcer.

Programación de la jornada 4 del Torneo Apertura. (Liga 1)

Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura

Si es que los siete clubes protestantes mantienen su posición a lo largo de estos días, habrían hasta cuatro partidos que culminarían con abandono, tal como ocurrió hoy en el encuentro entre Cusco FC y Sport Huancayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El cotejo que debería abrir la jornada es el Cienciano vs. Cusco FC el viernes 10 de febrero desde las 19:00 horas de Perú. Ambas escuadras han decidido no jugar el certamen y de cumplir su postura sumarían su segundo ‘walk over’, corriendo el riesgo de ser sancionados con un descenso.

Sport Huancayo logró el primer triunfo de la Liga 1 2023, pero por abandono. (FPF)

El sábado 11 de febrero están programados tres partidos, pero solo se llevarían a cabo dos de ellos. En primer turno, a las 13:00 horas, se medirán la Academia Cantolao ante Universidad César Vallejo en el Estadio Iván Elías Moreno.

A segundo turno, la Asociación Deportiva Tarma (ADT) chocará ante Deportivo Garcilaso en el recinto Unión Tarma desde las 15:30 horas.

A partir de las 19:00 horas, aún con estadio por decidir, Deportivo Binacional debería enfrentarse a Atlético Grau. El ‘poderoso del sur’ ha reiterado su postura de no presentarse y con ello recibiría la misma sanción que los otros clubes antes mencionados.

El domingo 12 del presente mes se han pactado cuatro partidos, pero uno no se jugaría. Los que si se disputarían son el Alianza Atlético vs. Universidad Técnica de Cajamarca en el Campeones del 36 a (11:00 horas) y el Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal en el Mansiche de Trujillo (15:00 horas).

El cotejo entre Mannucci y Sporting Cristal sería el único de la fecha 4 que se transmitiría por GOLPERU. (Liga 1)

Universitario de Deportes ya anunció su disposición a jugar el torneo y en la fecha 4 visitará a Unión Comercio en el Municipal Carlos Vidaurre desde las 13:30 horas. Su clásico rival, Alianza Lima debería rivalizar contra Sport Boys y reencontrarse con su afición en Matute desde las 16:00 horas, pero este sería otro de los partidos que acabaría en ‘walk over’.

El último choque de la fecha se debería disputar el lunes 13 de febrero en Arequipa, cuando FBC Melgar juegue ante Deportivo Municipal en la Monumental de la UNSA, pero ambas instituciones no se pisarían la cancha. Sport Huancayo descansa.

Canales de los partidos de la fecha 4 de la Liga 1

Siete de los partidos de la fecha 4 del Torneo Apertura serán televisados por el canal oficial del certamen, Liga 1 Max, a través de sus operadores oficiales: DirecTV, Best Cable, Cable Mundo Perú, Latin Red y USA Red. Los dos restantes están bajo derecho de GOLPERU y con autorización de la FPF.

- Cienciano vs. Cusco FC (Liga 1 Max)

- Academia Cantolao vs. UCV (Liga 1 Max)

- Deportivo Binacional vs. Atlético Grau (Liga 1 Max)

- ADT vs. Deportivo Garcilaso (Liga 1 Max)

- Alianza Atlético vs. UTC (Liga 1 Max)

- Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal (GOLPERU)

- Unión Comercio vs. Universitario (Liga 1 Max)

- Alianza Lima vs. Sport Boys (Liga 1 Max)

- FBC Melgar vs. Deportivo Municipal (Liga 1 Max)