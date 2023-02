Jean Ferrari confirma que Universitario jugará ante Cantolao: “No podemos mezclar lo comercial con lo deportivo”

Jean Ferrari señaló que no se puede mezclar la parte económica con la deportiva (Movistar Deportes).

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, confirmó que su club se presentará este sábado 4 de febrero para enfrentar a Cantolao en el Estadio Monumental en el inicio de la Liga 1 2023:

“Somos respetuosos de las indicaciones de FIFA. No podemos mezclar la parte comercial con la deportiva, porque sería ir contra nuestro ente rector, representado por la Federación Peruana de Fútbol, donde hay reglamentos, donde un ‘walk over’ no te lo devuelven, donde tres puntos no te los devuelven. Por eso, nosotros estaremos presentes en el campo de juego enfrentando esta tercera fecha contra Cantolao. Somos firmes en la posición y respetamos las normas”, declaró.

No obstante, el dirigente se mantuvo firme con la idea de renovar su contrato con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU), empresa a la cual elogió debido al gran monto que percibirá el club en el futuro:

“Conversamos con la gente del Consorcio, hay una postura radical. Quiero agradecer, porque han venido luchando en favor del fútbol peruano por muchos años, hasta en época de pandemia. Han hecho las cosas bastante bien, tanto es así, que hoy, el contrato que renovamos, es un contrato inimaginable, espectacular. Antes muchos decían que el club solo era viable vendiendo su activos, pero hoy con este contrato, solucionaremos el problema económico y financiero del club por muchos años y por eso lo defenderemos con uñas y dientes”, señaló.

El administrador ‘merengue’ pidió a todas las partes resolver su conflicto conversando, aunque advirtió que la mejor manera de zanjar el problema, es mediante un juez:

“Exhortamos al Consorcio, a la FPF y a los clubes para llegar a un acuerdo en una mesa de diálogo. Que la FPF respete las posturas de los operadores y que los equipos tengan la posibilidad de elegir la mejor propuesta. Si van a transmitir o no, hay un tema legal que se tiene que resolver, porque hay una autorización después de esta modificatoria de medida cautelar. Se necesita que se judicialice, porque la decisión no la va tomar puntualmente la FPF, sino el juez. Agradecemos a la FPF por esta autorización, pero se debe judicializar para que todo se resuelva de buena manera”, afirmó.

Jean Ferrari también criticó el hecho de que la FPF haya acudido al Gobierno para pedir las garantías e iniciar el campeonato pese a que el conflicto social que atañe al Perú aún no se ha resuelto:

“La FPF debe hacer un mea culpa, porque en una situación como la que estamos viviendo socialmente, yo entiendo que el Gobierno quiera dar dar viabilidad y tranquilidad y neutralizar el problema social que se está viviendo, pero me parece que fue muy apresurado el poder brindar estas acciones para que se juegue, sabiendo como estás pasando las cosas en prácticamente todo el país. De todos modos, nosotros somos respetuosos con las normas”, añadió.

