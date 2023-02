Entrenador de Sport Huancayo está listo para enfrentar a Cusco FC: “Estamos cumpliendo la planificación al pie de la letra”

El encuentro entre Cusco FC y Sport Huancayo está programado para este viernes 3 de febrero a las 15:30 horas en las instalaciones del Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

La programación oficial de la Liga 1 informa que el partido con el que se abrirá la jornada será entre Cusco FC y Sport Huancayo, sin embargo, el conjunto imperial es uno de los equipos que ha decidido mantener su postura con respecto a no participar del torneo hasta que no se levante la medida cautelar interpuesta por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Los futbolistas del elenco cusqueño fueron citados este viernes por la mañana en las instalaciones del lugar donde suelen concentrar. Hasta el momento, no ha habido pronunciación alguna por parte de los dirigentes del club, pero aún estarían a tiempo de cambiar de opinión.

Por su parte, el ‘rojo matador’ arribó el jueves a la ciudad del Cusco con el objetivo de debutar en el campeonato peruano. Sin duda, el cuadro huancaíno busca sumar minutos previo a lo que será su participación en Copa Libertadores.

Siguiendo esa misma línea, Mifflin Bermúdez, entrenador de Sport Huancayo, señaló que su equipo está listo para enfrentar a Cusco FC por la fecha 3 de la Liga 1. “Estamos enfocados para el partido de hoy, toda la planificación se está cumpliendo al pie de la letra”, manifestó.

Con respecto a la posibilidad de que Cusco FC no se presente, Bermúdez dijo lo siguiente: “Esos son temas personales y dirigenciales que sinceramente a mi no me competen, no tengo por qué opinar sobre eso. Nosotros estamos cumpliendo con lo que está planificado y eso es lo importante”.

Asimismo, se mostró bastante optimista de que el partido pueda jugarse con normalidad. “Estamos saliendo a las 13:00 horas del hotel para poder llegar con tiempo. No sabemos si ganaremos por W.O. y tampoco hemos analizado esa posibilidad, estamos enfocados en que podemos jugar”.

Por otro lado, aprovechó en mandarle un mensaje a Cusco FC: “Simplemente decirles que a nosotros nos programaron para jugar, a todos nos han comunicado que la liga empieza y nosotros nos estamos basando en lo que la programación manda, entonces sería bueno que se siga eso al pie de la letra”.

Finalmente, aseguró que hoy en día su principal objetivo es llegar de la mejor manera al partido contra Nacional. “Son situaciones que pasan y hay que respetarlas, simplemente estamos enfocados en lo que queremos nosotros. Hoy estamos pensando en el partido ante Cusco FC y mañana nuestra mente estará 100% enfocada en el partido del martes ante Nacional”, dijo.

Comisario generaría un acta por W.O.

Carlos Alvarado, comisario del partido entre Cusco FC y Sport Huancayo, indicó que sólo esperará 10 minutos al equipo local y en caso no lleguen a presentarse en las instalaciones del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, se le tendrá que dar la victoria al elenco visitante por 3-0.

Minutos antes, Alvarado notificó que habían inconvenientes para poder ingresar al estadio en mención debido a que la administradora del lugar no había recibido el oficio actualizado, pero la situación pudo solucionarse.

Cusco FC no se presentaría para jugar contra Sport Huancayo y perdería por Walk Over. Video: Canal N

Futbolistas de Cusco FC se encuentran camino a sus domicilios

Los jugadores de Cusco FC recibieron la notificación de que se dirijan de inmediatamente a sus casass, lo cual deja a entrever que no se harán presentes en el campo de juego y perderán el partido por W.O.

La escuadra imperial es parte de los siete clubes que advirtieron que no jugarían por los conflictos con el máximo ente regular del fútbol peruano por la disputa de los derechos televisivos.

Por su parte, Sport Huancayo estaría arribando al reconocido recinto deportivo en taxis y al ingresar, sólo estaría a la espera de una respuesta por parte del delegado del encuentro, quien señaló que al parecer estaría a punto de confirmarse el primer W.O de la Liga 1.