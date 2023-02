Alessia Rovegno minimiza críticas de Magaly Medina: “Jamás he visto ese programa”. | Amor y Fuego.

Alessia Rovegno regresó al Perú tras su participación en el Miss Universo 2022. La modelo peruana se animó a responder las preguntas de una reportera de ‘Amor y Fuego’, quien le consultó sobre las críticas que recibió por parte de Magaly Medina en su momento.

La actual pareja de Hugo García indicó que nunca se ha tomado el tiempo para ver ‘Magaly Tv: La firme’, pues durante varios años vivió fuera del Perú, además dejó en claro que tampoco lo haría.

“Jamás he visto ese programa y tampoco lo vería. No, no pierdo mi tiempo ahí (...) De manera personal nunca lo he visto, como he vivido tantos años afuera, la verdad que no, nunca he visto su programa”, señaló.

Sin embargo, lejos de mostrarse enojada o incómoda por los comentarios que tuvo Magaly Medina contra ella, Alessia Rovegno indicó que respeta la opinión de la periodista y que no tiene nada personal contra ella.

“Igual no tengo nada en contra de ella, creo que cada uno tiene su opinión y está bien, hay que respetarla, yo no me tomo nada personal”, fue la respuesta que dio la modelo para el programa ‘Amor y Fuego’.

¿Qué dijo Magaly sobre Alessia?

Recordemos que Magaly Medina se pronunció en su programa al conocer que Alessia Rovegno no logró pasar al top 5 del Miss Universo, indicando que Janick Maceta fue mucho mejor que ella al llegar al top 3.

Asimismo, la ‘Urraca’ consideró que la modelo peruano lo pasó de ronda debido a que le faltó inteligencia. “La belleza sola no vale nada, una mujer inteligente es bella por dónde la ven, calla bocas, deslumbra pasarelas, no pasa desapercibida en ningún lado”, expresó.

La polémica periodista afirmó que la inteligencia es algo que no tiene la hija de Bárbara Cayo, ya que no se evalúa solo la belleza física: “Eso es algo que esta chica no tiene, no quedó entre las primeras 3 primeras”, expresó.

Alessia descartó sabotaje

Luego de su participación en el Miss Universo 2022, Alessia Rovegno rompió su silencio indicando que no sintió que hubiera habido un sabotaje en su participación por este concurso de belleza, como se dejó entrever en las redes sociales y en los medios de comunicación.

“Faltaban dos minutos para salir y las alas no funcionaban. Eso no quiere decir que me sabotearon, nadie sabe lo que pasó, tal vez se rompió cuando lo trasladamos del hotel a la locación del show. El traje hecho por Beto Pinedo era tan espectacular, que se lucía por sí solo”, dijo a El Comercio.