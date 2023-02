Renato Tapia: técnico de Celta de Vigo se refirió a su estado físico y la importancia que tiene en el once titular

Carlos Carvalhal habló sobre el volante peruano y sus problemas físicos. (Video: RC Celta)

Renato Tapia es uno de los pocos jugadores peruanos que milita en una de las mejores ligas del mundo. Y es que se desempeña en el Celta de Vigo de LaLiga Santander de España, al que llegó a mediados del 2020 y sorprendió por su contundencia en el centro del campo. Sin embargo, su presente no es el mejor y viene sufriendo bastantes problemas físicos. El último lo padeció en el reciente duelo ante Athletic de Bilbao. Justamente, el técnico de su equipo, Carlos Carvalhal se refirió a la situación del volante nacional en la vigente temporada.

“A nosotros nos gusta mucho Renato. Cuando llegamos, que fue para el Mundial, él había jugado como central y lo hizo muy bien en ese momento, después pasó al mediocampo. Luego ha tenido una lesión en el pie y eso lo dejó un poco afuera del equipo porque tenía el dolor. Entrenaba porque es un buen profesional, pero siempre algo limitado”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa tras el encuentro con los ‘rojiblancos’.

En eso, contó que era importante contar con sus servicios en la última jornada contra el cuadro de San Mamés. “Ahora se recuperó totalmente y entendimos que esta era una buena oportunidad para jugar (ante Athletic de Bilbao) en función del rival”, dijo.

Pero eso no fue todo, ya que el DT portugués explicó por qué Renato Tapia inició el encuentro ante el Athletic de Bilbao, revelando una virtud de su jugador. “Cuando hacemos un once, tenemos que tener un equilibrio en estatura para las jugadas a balón parado porque no tenemos un equipo muy fuerte. Eso, a veces, en el caso de Renato, es uno de los futbolistas con mejor juego de cabeza, puede ser de suma importancia”, apuntó.

El juego aéreo es una de las fortalezas de Renato Tapia. Aquí con el Celta de Vigo ante el Real Madrid. (Getty Images)

Cuando el Celta de Vigo se midió ante el Athletic de Bilbao, el mediocampista peruano se mostró muy atento en todas las jugadas y fue un apoyo constante, tanto en la zona defensiva como en la construcción del juego. Además, fue fuerte a varias acciones divididas, hasta que en una en concreto con Dani García a los 22 minutos, sintió una molestia en el muslo derecho, la cual causó que quede tendido en el piso para ser atendido por el servicio médico.

Los galenos de su club le colocaron una venda y, de forma sorpresiva, pudo continuar jugando. Sin embargo, a los 36 minutos recibió la cartulina amarilla por un pisotón contra Iker Muniain. Esto lo condicionó y provocó que se mida en las posteriores jugadas. De este suceso también habló Carlos Carvalhal y contó el motivo por el cual el ‘Cabezón’ fue cambiado al término del primer tiempo.

“Estamos muy satisfechos con él, ha sentido un toque, un poco de dolor. Aguantó porque es un jugador que no está jugando y quiere hacerlo, pero con una tarjeta amarilla y con ese dolor entendimos que lo mejor era que salga. Corría riesgo y quisimos evitarlo”, comentó.

Renato Tapia en el Celta de Vigo vs Athletic de Bilbao. (Alba Villar / Faro de Vigo)

Actualidad de Renato Tapia en Celta de Vigo

Y es que Renato Tapia empezó la temporada 2022/2023 con la intención de quedarse con el puesto de volante de marca en el Celta de Vigo. Esto debido a que el año anterior había perdido el lugar porque el entrenador de entonces, Eduardo Coudet, apostó por Fran Beltrán.

Pero cuando parecía que esta campaña el panorama iba a variar, los problemas físicos reaparecieron para el peruano y ha tenido que ausentarse en varios encuentros. Por el momento, acumula 16 compromisos disputados, en los que incluso ha podido alternar como defensa central, tal y como ocurrió en la pretemporada. En esa línea, se espera que pueda recuperar su mejor forma física, ya que en óptimo nivel llegó a estar vinculado con importantes clubes de Europa y, a sus 27 años, es una edad ideal para que pueda dar ese salto.