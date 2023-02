La vez que Raúl Romero se molestó en vivo porque expusieron a sus hijos

Raul Romero se molestó en vivo porque mostraron fotos de sus hijos | TikTok

Raúl Romero se ha caracterizado por tener un gran carisma y acercamiento con su público. El presentador de televisión tiene varios años en el medio, además que se desarrolla en la música. Actualmente, trabaja como jurado de ‘La Voz’ y sigue vigente en la pantalla chica; sin embargo, nunca ha estado envuelto en escándalos, pero hubo una vez que se mostró incómodo con una situación en vivo.

El cantante fue invitado al desaparecido programa ‘Entre Tú y Yo’ de Lorena Caravedo que se transmitía por Panamericana Televisión. Allí, la conductora llevó una entrevista en la que buscaba conversar amenamente con el conductor, pero un momento hizo que todo se saliera de las manos.

Mientras conversaban, Caravedo presentó unas imágenes en las que se veía la intimidad de la familia de Raúl Romero. En las fotos, se encontraba con cada uno de sus hijos y con su pareja. Pero, su rostro evidenciaba la molestia que sentía.

Aunque al inicio prefirió no hablar del tema y solo señalar de forma escueta los nombres de las personas que aparecían en imágenes, al final decidió hablar y exclamó: “No metan a mis hijos por favor”.

Pese a la advertencia, las imágenes continuaron apareciendo. En cada fotografía, Raúl Romero comentaba con cuál de sus hijos estaba posando. Pero llegó un momento en que su evidente incomodidad se hizo pública y pidió que lo retiren.

“En verdad, yo estas fotos no las he autorizado. A mí no me gusta que pongan fotos de mis hijos. Tú sabes eso Lorena, la verdad no me gusta”, afirmó el excoductor de ‘Habacilar’.

Fue en ese momento que la presentadora pidió a su producción quitar las imágenes y se disculpó con su invitado, sin embargo, afirmó que ella no estaba enterada de lo que iba a salir exactamente en vivo por lo que lamentó este mal momento entre ambos.

Tras ello, Romero aseguró que la producción del programa sabía que él prefería evitar la exposición de su familia públicamente. Incluso comentó que esperaría saber quién fue el encargado de poner las imágenes en televisión.

“Alguien de la producción lo sabe y no sé quién les ha dado la foto porque de verdad a mí no me gusta que salgan mis hijos en televisión”, señaló con evidente molestia.

Finalmente, la conductora volvió a disculparse. Aunque sus disculpas fueron aceptadas, Raúl Romero lamentó lo sucedido. “Ya salieron. No hay motivo alguno para que mis hijos aparezcan en televisión, ninguno”, finalizó para cerrar el tema.

Raúl Romero y su regreso a la televisión

Tras el fin de ‘Habacilar’, Raúl Romero se mantuvo alejado de la pantalla chica. Pero, cuando se hizo el anuncio de un nuevo formato llamado ‘Esto es Habacilar’ muchos creyeron que Romero sería el conductor, situación que no sucedió.

Sin embargo, en el 2022, el popular ‘Cara de Haba’ sorprendió al regresar a la señal abierta a través del programa ‘La Voz’ en su versión Senior. Allí, se presentó como uno de los entrenadores y se mostró muy feliz de sumar esta experiencia a su carrera.

“Me parece un formato estupendo, divertido, relacionado con el canto, con las personas, con los seres humanos. Me encantó la idea, creo que será un buen reencuentro con la tele. Voy a estar con grandes compañeros de trabajo, con una gran productora”, comentó en junio del año pasado a través de su cuenta de Instagram.