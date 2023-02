Magaly Medina criticó a Carlos Vílchez por decir que está feliz de regresar a América TV: “Este medio es hipócrita”

Magaly Medina crítica a Carlos Vílchez por afirmar que su sueño era volver a América Tv.

Magaly Medina expresó su fastidio por la reciente entrevista que dio Carlos Vílchez a América Espectáculos, donde asegura que no dudó en ningún momento cuando le hicieron la propuesta de regresar a la televisora de Pachacamac. Como se recuerda, el humorista estrenará programa con Maria Pía Copello.

Carlos Vílchez revela qué personajes de Carlos Álvarez son sus favoritos y niega enemistad con él El actor cómico se sinceró y habló de los rumores que indican que no tiene una buena relación con el excompañero de Jorge Benavides. VER NOTA

En una primera instancia, Carlos Vílchez negaba ser uno de los jales de América TV, pese a que Magaly Medina lo afirmó en su cara. Tiempo después, el humorista terminó aceptando que haría su cambio de televisora.

“Vilchez que negaba que ya tenía un contrato con América de Televisión. Ahora, él mismo se desdice de lo que una vez afirmó. Ahora, miren lo que contó, lo que siempre digo, por la boca muere el pez”, señaló Magaly Medina, dando paso a la entrevista que le hicieron en América Espectáculos.

Giuseppe Benignini respondió a Magaly Medina por exponer que vende fotos íntimas en redes sociales La expareja de Michelle Soifer no se quedó de brazos cruzados y le envió un extenso mensaje a la ‘Urraca’ a través de Instagram. VER NOTA

Ahí se le escucha decir que le gusta trabajar en América TV, canal donde ya estuvo hace unos años. “A penas me llamaron, yo dije, ya dónde firmo”, señaló entre risas el humorista.

“Y aquí (en ATV) decía que le daba pena irse, que había trabajado con su amigo de tantos años, con Jorge Benavides, y que él se quedaba donde lo trataban bien”, indicó la conductora de TV. La periodista señaló que con esta entrevista se le cayó la careta.

Magaly TV: La firme: José María Barraza deja en abandono a su expareja embarazada y el ‘Chorri’ Palacios sigue viviendo con su esposa Este jueves 26 de enero, Magaly Medina mostró un nuevo y lamentable caso de un padre que no se hace cargo de su hijo. Además, más detalles del ampay del ‘Chorri’ Palacios. VER NOTA

“Ahora que la careta se le cayó, que la hipocresía la dejó de lado, dice: ‘no, no, no, yo quería trabajar acá. Por su puesto que sí, en cuánto me llamaron yo dije, dónde firmo’. Digo, ¿por qué la gente no será franca, abierta y honesta?”, se preguntó.

Magaly Medina critica a Carlos Vílchez por su última entrevista.

“Mi bandera en la vida es la honestidad, la verdad por delante, peor hay gente que... Es que este medio es así, es muy hipócrita, que está mua mua, besitos, y por atrás la puñalada fría, certera. Así es, ese es nuestro mundo en el que nos desenvolvemos, es por eso que yo siempre digo, este es un mundo de víboras, donde la fiera más fiera es la que sobresale, son las que no desechan rápidamente, porque acá nos mordemos unos a los otros, así como los tiburores, este es un mundo de tiburones, una selva”, señaló entre risas.

¿Qué dijo Carlos Vílchez?

Carlos Vílchez brindó una entrevista a América Espectáculos donde se refirió a su regreso a América TV. El humorista señaló que está feliz con este nuevo comienzo y que no lo pensó dos veces cuando Mariana Ramírez del Villar le hizo la propuesta de hacer dupla con María Pía Copello en un programa familiar.

“A mí me gusta trabajar acá, me gusta estar con este grupo humano super chévere, se lo dije. A penas me llamaron, nunca lo voy a olvidar, Mariana me dio un mensaje y le dije, ya dónde firmo. ¿En serio?, me dijo. Le dije, sí. Y aquí estoy una vez más”, indicó el actor cómico al programa de América TV.

Además, resaltó que tiene buena química con María Pía Copello, otra de las razones por las que aceptó la propuesta. “Hay buena química, yo he estado con ella en tele y en teatro. Realmente que es una química increíble, sentí eso desde un comienzo, y le dije a Mariana, sí, cuando me dijo que iba a estar, le dije ‘perfecto’. Creo que ella también estuvo contenta, yo estoy más que feliz de regresar una vez más”, concluyó.