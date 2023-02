Fernando Gago no tiene certeza del debut de Paolo Guerrero en Racing: “Aún no trabajó conmigo”

Paolo Guerrero jugará por primera vez en el campeonato argentino.

El debut de Paolo Guerrero en Racing Club no estaría tan cerca como se pensaba. El peruano había dejado los trabajos de gimnasio y comenzó a entrenar en campo, hasta se le vio realizando ejercicios con balón, no obstante, su entrenador Fernando Gago no mostró seguridad sobre la vuelta del delantero a las canchas.

El DT de la ‘academia’ dio una conferencia previo al choque con Argentinos Jrs. por la segunda jornada de la Liga Profesional Argentina y tocó varios temas, entre ellos la puesta a punto del ‘Depredador’, el cual es uno de sus flamantes refuerzos para esta temporada.

“Lo de Paolo todavía no trabajó conmigo, está haciendo trabajos físicos con el preparador físico, tratando de ir buscando las mejores opciones para que llegue. El tiempo es lo que dije antes, no sé cuando va a estar, trataremos que esté lo más antes posible”, respondió el ‘Pintita’.

Paolo Guerrero se perdió el debut de Racing vs Belgrano.

El progreso de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero fue oficializado por Racing Club el miércoles 25 de enero tras haber pasado los exámenes médicos satisfactoriamente. Ese mismo día realizó trabajos en el gimnasio. El lunes 30 del mismo mes comenzó su entrenamiento en campo. Y ayer, 1 de febrero, se le vio haciendo ejercicios con balón.

Incluso, según el Diario Olé, el exfutbolista de Bayern Munich habría bajado dos kilos de peso. Llegó con 82 kg y pasó a 80 kg, no obstante, Fernando Gago le exige que tenga 78 kg para poder ser considerado en su equipo. El progreso del ‘Depredador’ viene siendo rápido y esto ilusiona a los hinchas de la ‘academia’.

¿Cuándo fue el último partido de Guerrero?

Paolo Guerrero fichó por Avaí de Brasil la temporada pasada y compitió en diez partidos consecutivos, ya sea como titular o suplente. Sin embargo, volvió a recaer en su lesión de la rodilla y no volvió a ser considerado por su técnico en el ‘león de la isla’.

Su última participación en el Brasileirao se dio el 1 de octubre en la derrota (2-1) ante Atlético Clube Goianiense cuando saltó de la banca de suplentes a los 61 minutos. Desafortunadamente, el ‘nueve’ no pudo anotar ningún gol en toda su estadía en el país de la zamba.

Avaí fue el cuarto club de Paolo Guerrero en Brasil. Previamente estuvo en Corinthians, Flamengo e Internacional de Porto Alegre.

Los delanteros de Racing

Paolo Guerrero tendrá mucha competencia en la ‘academia’, en la actualidad parte con desventaja, pues no hizo la pretemporada y deberá llegar a su 100% para jugar en la escuadra de Fernando Gago, quien tiene a su disposición a tres delanteros más.

Maxi Romero es el titular habitual y jugó los 90 minutos en el debut del campeonato ‘gaucho’ . Otro que alternó en el primer partido Nicolás Reniero, quien ingresó por Iván Pillud a los 75′. Por último, Gabriel Hauche permaneció en el banco de suplentes.

Próximo partido de Racing

El equipo de Gago dejó escapar dos puntos en el inicio de la Liga Profesional Argentina, pues empató con Belgrano, equipo que recién ascendió el año pasado, en condición de local. Los jugadores del elenco de Avellaneda no estuvieron finos en el Cilindro y fallaron varias ocasiones de gol.

Ahora, Racing buscará sacarse la espina con Argentinos Jrs y de esa forma no alejarse de las primeras posiciones de la tabla. Su partido está programado para el sábado 4 de febrero a las 19:30 (hora peruana) en el Estadio Bumeran Diego Armando Maradona. Su rival viene de caer 1-0 ante Rosario Central.

