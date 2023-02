Alianza Lima: Pablo Sabbag confesó que le gustaría incursionar en la música tras retirarse del fútbol

Pablo Sabbag llegó a Alianza Lima tras estar en La Equidad la temporada pasada.

Pablo Sabbag es uno de las incorporaciones de Alianza Lima para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores 2023. El colombiano no ha podido ser visto en las canchas debido a una lesión, no obstante, ya sorprendió fuera de ellas. Recientemente hizo una gran confesión: le gustaría dedicarse a la música tras colgar los botines.

“Me gusta (la música) igual que el fútbol, toco guitarra, acordeón y piano y canto. Entonces, en mi ratos libres, yo en Colombia, iba a un estudio y grababa mis canciones, las cuales tengo guardadas para más adelante. Me gusta mucho, me estoy preparando, lo primero es el fútbol en estos momentos”, contó en diálogo con el periodista José Varela.

“No son cosas que van de la mano, no puedo estar cantando y jugando fútbol a la vez, mi prioridad es el fútbol y en mis ratos libres seguir preparándome, haciendo todo para el día que quiere dedicarme a eso, estar listo”, continuó.

El exfutbolista de La Equidad fue consultado por sus preferencias musicales y respondió lo siguiente: “El reguetón, me gustan los colombianos J Balvin y Maluma, también me gusta la música de Bad Bunny y Rauw Alejandro (artistas puertorriqueños). Yo no soy tanto de bailar, pero si me voy a celebrar con todo”.

El flamante refuerzo de Alianza

Pablo Sabbag fue uno de los primeros fichajes extranjeros del vigente bicampeón del fútbol peruano. Él junto a su compatriota Andrés Andrade y el defensor argentino Santiago García llegaron para apoyar esta temporada. Además de ellos, el club ‘íntimo’ sumó siete jugadores nacionales: Carlos Zambrano, Franco Zanelatto, Gabriel Costa, Ítalo Espinoza, Bryan Reyna, Edinson Chávez y Bryan Reyna.

A diferencia de la mayoría de los refuerzos, salvo por el ‘León’ Zambrano, el ‘cafetero’ no ha podido ser parte de los partidos amistosos de pretemporada, pues en los últimos días de diciembre sufrió una lesión en el codo que no le permitió entrenar a la par de sus compañeos.

Un poco más de un mes ya está recuperado. “Ya está superada (lesión), ya estoy con el equipo y estoy a disposición, esperando que esto comience rápido”, declaró en una reciente entrevista con ESPN.

Pablo Sabbag utilizando los lentes estroboscópicos para mejorar su definición.

¿Cómo llega a Alianza Lima?

Pablo Sabbag, probablemente, es el mejor refuerzo en su posición en la Liga 1 por su presente reciente en el fútbol colombiano. El jugador de 25 años la rompió en lo personal con La Equidad, anotando un total de 15 partidos y dando seis asistencias en 48 partidos disputados.

Además, ha tenido experiencia en Europa. Compartió vestuario con Sergio Peña en el Tondela de Portugal. El atacante también paseó su fútbol por clubes de Sudamérica como Newell’s Old Boys y Estudiantes La Plata de Argentina y Deportivo Cali y Orsomarso de su país.

Debut de Alianza Lima

La Liga 1 2023 recibió las garantías de las autoridades para que se realice a puertas cerradas después de la reunión de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, con el Consejo de Ministros (PCM).

En ese sentido, Alianza Lima debutará en esta nueva edición del campeonato peruano frente a Sporting Cristal. Este partido se llevará a cabo el domingo 5 de febrero a las 10:00 (hora peruana) en el estadio Alberto Gallardo.

No obstante, un nuevo problema se reactivó en el fútbol nacional. El club ‘blanquiazul’ informó que no se presentaría a este duelo. ¿Por qué? Y es que tiene un acuerdo con GOLPERU y esta empresa televisiva no podrá transmitir sus partidos por la medida cautelar impuesta de FPF. Los ‘íntimos’ quieren que se levante para poder jugar.