Pedro García y la nueva postergación de Liga 1: “A nivel sudamericano es una risa para todo el mundo lo que está pasando”

El periodista deportivo asegura que ha habido un mal manejo por parte de la Federación Peruana de Fútbol.

La falta de garantías debido a la manifestaciones que se vienen llevando a cabo en diversas partes del país no es el único inconveniente que existe para la realización del campeonato peruano. La disputa por los derechos televisivos se ha convertido en otro gran dolor de cabeza y el panorama no parece mejorar.

Cienciano: Danilo Carando y la dura situación que vive mientras espera su nacionalización El delantero argentino reveló que está pasando por una situación difícil mientras espera que salgan sus papeles como ciudadano peruano. Conoce qué es lo que preocupa al goleador del equipo cusqueño. VER NOTA

Pedro García, periodista deportivo de Movistar Deportes, se refirió a la polémica que existe hoy en día entre ochos clubes del torneo local y la Federación Peruana de Fútbol (FPF). “Al parecer es un tema que no se vio venir, porque si se hubiera hecho sería una imprudencia por toda la situación que se ha generado”, sostuvo en un inicio el comunicador.

Asimismo, señaló que lo más prudente hubiera sido analizar la situación antes de ejecutarla. “Si la Federación quería hacer modificaciones de este tipo, se debió haber analizado el costo y el beneficio. Si había un beneficio, calcularlo y si no lo había, estuvo de más”.

Claudio Torrejón, jugador de Cienciano, se refirió al accidentado inicio de la Liga 1: “Se ha buscado la manera de que no nos quedemos sin entrenar” El volante nacional se mostró desconcertado por la situación en la que se encuentra hoy en día nuestro país. Además, manifestó que su deseo por volver a jugar. VER NOTA

No obstante, dejó a entrever que el principal culpable del problema sería la Federación Peruana de Fútbol (FPF). “No puede ser que no hayan visto venir que algunos clubes no iban a querer jugar, era bastante obvio que algunos se iban a negar. Las iniciativas de la Federación han generado que algunos equipos decidan no participar y que haya un conflicto terrible”.

Con respecto a las convocatorias que hará Juan Reynoso para los amistosos que se llevarán a cabo en marzo, García dijo lo siguiente: “Ahora Reynoso no tiene cómo convocar, porque hay bastante gente que no está jugando. Es intrascendente llamar a un jugador que no compite desde noviembre y algunos desde octubre, entonces la situación está bastante complicada”.

Foto: @SeleccionPeru.

Además, resaltó el mal manejo que ha habido por parte del máximo ente regulador del fútbol peruano. “Por donde lo vean, la gestión es pésima. A nivel sudamericano es una risa para todo el mundo lo que está pasando, más aún considerando que la selección peruana se está viendo afectada por un tema de que no se está jugando en el Perú”.

Liga 1 2023: tres nuevos operadores transmitirán los partidos tras acuerdo con 1190 Sports La Liga de Fútbol Profesional se televisará por el canal de Liga 1 Max que estará disponible también en DirecTv y Best Cable. VER NOTA

Finalmente, aseguró que el elenco nacional llegará en desventaja a las próximas Eliminatorias. “Esta situación beneficia a rivales directos para buscar un cupo en el Mundial como por ejemplo Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile. Que hasta el día de hoy no haya empezado el campeonato peruano, es un punto a favor de ellos y me imagino que estarán felices”.

¿Cómo se inició el conflicto por los derechos televisivos?

Para poder entender con exactitud qué es lo que está pasando, es preciso mencionar que anteriormente los clubes manejaban sus propios derechos televisivos. Sin embargo, en 2021 se llevó a cabo el cambio de estatutos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y esto trajo consigo que los derechos sean negociados de manera conjunta y no por separado, como se solía pasar.

Tras ello, el ente peruano realizó un extraño proceso de licitación que fue efectuado en Chile y no en nuestro país. Producto de aquel procedimiento, se hizo de conocimiento público que 1190 Sports había llegado a un acuerdo con la FPF.

Siguiendo esa misma línea, se pudo conocer que la compañía internacional tenía en mente comercializar dichos derechos para que todos los partidos del torneo local sean transmitidos por un mismo canal, pero en diferentes plataformas y cableoperadoras.

De esta manera, el Consorcio Fútbol Perú, más conocido como GOLPERU, perdería la exclusividad que tenía años anteriores. Como muchos saben, para poder acceder a dicho canal se tiene que se estar suscrito a Movistar TV.

Canales que transmitirán la Liga 1

La señal exclusiva de GOLPERU solo televisará los partidos de local de Universitario de Deportes, Carlos A. Mannucci, Sport Boys y Deportivo Municipal.

Mientras que Liga 1 Max, el nuevo canal implementado por 1190 Sports, podrá ser visualizado por Best Cable, DIRECTV, USA RED, Cable Mundo Perú y Latin Cable. Por ahora, estas son las cableoperadoras que pudieron llegar a un acuerdo con la compañía encargada de negociar los derechos televisivos.