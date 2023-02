Jessica Newton resta importancia a denuncia contra Deyvis Orosco: “No me interesa”

Jessica Newton afirma que no mira el programa de Magaly Medina. (Instagram)

Durante la última edición de ‘Magaly Tv: La firme’, el equipo de la ‘Urraca’ presentó un informe en el que se daba a conocer que Deyvis Orosco había sido denunciado por supuesta estafa, pues un empresario de Abancay contó que el equipo de trabajo del cantante canceló su presentación a una semana del evento.

Este accionar fue comentado por Magaly Medina, quien no tuvo piedad al momento de comentar sobre la carrera del popular ‘Bombomcito de la cumbia’, señalando que su empresa no era nada seria, debido a que no debía de aceptar contratos que no iba a poder cumplir después.

Asimismo, la ‘Urraca’ arremetió contra el yerno de Jessica Newton al señalar que su equipo intentó comunicarse con él para saber su versión de los hechos, pero decidió no responderles.

“Nosotros hemos llamado a Deyvis para tener su opinión, pero él no ha dado descargos. Ese mismo día dejó plantada a gente de Abancay, apareció en Tacna, a mí eso me parece muy irresponsable, no habla bien de una persona como artista y como empresario”, precisó la presentadora.

Como era de esperarse, muchos quisieron saber la opinión de Jessica Newton sobre la información presentada por la polémica periodista, por lo que La República se comunicó con la organizadora del Miss Perú.

La empresaria de moda y belleza restó importancia a lo dicho por su examiga, indicando que ella no sintoniza el programa de la ‘Urraca’, además que no le toma mucha importancia a lo que diga su Magaly Medina.

“No veo ese programa, no me interesa nada de lo que digan en ese programa. No pierdo mi tiempo en nada que no me interese”, precisó Jessica Newton, dejando en claro que la denuncia contra su yerno no es importante.

Deyvis Orosco: Empresario abanquino denuncia al cantante por estafa | Magaly TV: La Firme

¿Por qué Magaly y Jessica dejaron de ser amigas?

Las críticas de Magaly Medina contra Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid por haberse comprometido una segunda vez, ocasionaron que Jessica Newton decida terminar su amistad con la ‘Urraca’, asegurando que primero debió hablar con los involucrados.

Sin embargo, esto provocó la furia de la polémica periodista, quien señaló que ella antes de amiga es periodista, por lo que no podía guardarse nada, además que su credibilidad se encontraba en juego.

“Mejor no me lo digas en privado, hay que ser consecuente con lo que uno dice. A mí me encanta que la gente me diga en mi cara pelada lo que piensa, a mí no me gustan lo dobleces (…). A mí todo el mundo me advirtió que no me hiciera amiga de ella, es cierto, mucha gente me lo dijo, no voy a decir nombre porque se acaba el mundo. Hay unos que fueron brujos”, dijo.