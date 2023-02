Deyvis Orosco es denunciado por estafa: empresario le pagó 15 mil soles y no realizó concierto

Deyvis Orosco: Empresario abanquino denuncia al cantante por estafa | Magaly TV: La Firme

Deyvis Orosco está nuevamente envuelto en un escándalo evidenciado por Magaly Medina. Esta vez, la conductora de espectáculos mostró pruebas del empresario Crisman Salas, quien le hizo un desembolso importante a la cuenta del artista con el que esperaba separar una fecha de concierto.

En el informe mostrado en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, el denunciante comentó que separó la fecha con muchos meses de anticipación. En mayo del 2022, el empresario pidió una cotización para realizar un evento en Abancay y coordinó para que el 27 de agosto de ese mismo año, el artista se presentara en su ciudad, sin imaginar lo que pasaría luego.

“En el mes de mayo del 2022, me pongo en contacto con el teléfono que aparece en la página de Facebook para poder separar una fecha ese mismo año”, comentó al inicio. Además, reveló cuál era el monto que el cumbiambero iba a cobrar y el total que le depositó.

“El monto total que quedamos fue de 38 mil soles para separar la fecha. (El manager) Me dijo que debía depositar un 30% o 40 % del monto total que se quedó”, agregó el empresario.

Crisman Salas realizó un depósito de 15 mil soles en total al número de cuenta que le brindaron. Este llevaba el nombre de Deyvis Orosco Producciones E.I.R.L., el mismo que al ser cotejado por el equipo de investigación de Medina, se reafirmó que sí le pertenecía al novio de Cassandra Sánchez De Lamadrid.

Empresario denuncia a Deyvis Orosco. (Magaly TV: La Firme)

“Yo separé la fecha con 15 mil soles. El dinero fue depositado al número de cuenta que me facilita en manager y aparece como propietario la empresa Deyvis Orosco Producciones E.I.R.L”, señaló Salas, quien avala su depósito con un voucher.

Incluso, este mismo número del mánager le envió un video en el que el cantante invitaba a sus seguidores a estar atentos, porque pronto llegaría a la ciudad. Con esto, se confirmaba que el concierto proseguía.

La cancelación a días de la fecha pactada

Crisman Salas detalló que unos días antes del concierto, el manager se comunica con él para decirle que cancelaría el show debido a que estaban priorizando las reprogramaciones de otros conciertos que se cancelaron por la pandemia.

Esta noticia tomó por sorpresa al empresario quien se negó a aceptar esta información y alegó que su trabajo ya estaba avanzado por lo que no podía cancelar.

“Faltando 5 o 6 días, me dicen que tenían una fecha que habían comprado antes de pandemia en otra ciudad y estaban dando prioridad a las reprogramaciones. Yo ya tenía venta de entradas, box vendidos, no podía cancelar le pedí que me dé prioridad, porque estaba todo avanzado”, confiesa el organizador.

Denuncia a Deyvis Orosco. (Magaly TV: La Firme)

Pese a lo que estaba por suceder, Crisman intentó solucionar la situación pidiendo que continúen con el trato, situación que no pasó. Incluso, intentó pedirles que le reembolsen el dinero depositado, pero no obtuvo respuesta positiva.

El empresario revela que solicitó a Deyvis Orosco asistir a conciliaciones, peor como nadie le respondió no le quedó más que hacer una denuncia judicial, la misma que ahora se encuentra en proceso.