Comerciantes del mercado de San Luis pierden más de S/ 80 mil en mercadería de frutas por bloqueos de carreteras

Fruta se malogra por bloqueos de carreteras. (Radio Yaraví)

Continúan las afectaciones por los bloqueos de carreteras y son los comerciantes los que más sufren en la economía por perder mercadería que se queda varada por varios días en las principales vías. Este es el caso de los vendedores del mercado del distrito de San Luis, quienes aseguran que en muchos casos deben botas cajas de frutas porque todo llega en mal estado.

Según manifestaron los comerciantes a radio Exitosa, ellos se ven en la obligación de tener que tirar toda esta mercadería porque ante las altas temperaturas, la fruta llega podrida, tal como sucede con la uva, papaya y plátano.

Uno de los vendedores de este importante centro de abastos de la capital, mencionó que perdió más de 80 mil soles de su capital porque tres de sus contenedores, llenos de mercadería, se quedaron varados en plena Carretera Central a causa de los bloqueos generados por los protestantes que han tomado las principales vías de accesos impidiendo el oxígeno, agua potable, medicinas y más, lleguen a los más necesitados.

“El paro a nosotros nos ha afectado bastante porque hemos perdido, yo he perdido, dos camionadas de fruta, una de 1.700 y una de 1.460. ¿Toda esa pérdida quién me responde? Por culpa de los paros que han realizado y la presidenta, que no ha tomado mano dura con esas personas. La verdad que nos ha afectado bastante y esa gente han bloqueado todas las carreteras, no han dejado pasar los productos”, expresó para Exitosa.

“Cada carro está dentro de 38 mil a 35 mil soles [...] (¿Son dos lotes que ha perdido de 38 mil?) Dos lotes y el tercer lote lo he rematado a cinco soles, la caja, lo que ha llegado maduro, remaduro, pudriéndose ya”, agregó.

Debido al bloqueo de vías, varios camiones cargados de frutas quedaron varados. (Radio Yaraví)

Con mucho pesar, este comerciante narró cómo es que tuvo que tirar esta mercadería al monte porque no podía venderla y mucho menos consumirla.

“No había ni para regresar para Pucallpa, ni para Aguaytía, así que en el medio se ha quedado (el camión) y eso (la fruta) lo hemos botado al monte”, indicó.

Antes de culminar con su relato, el comerciante explicó que las pérdidas siguen sumando porque cada día suben de precio los contenedores y que eso también los perjudica. Comentó que en muchas ocasiones los camioneros han tenido que pagar hasta 150 soles para que los dejen pasar, medida que rechazó por parte de los manifestantes que se aprovechan ante esta situación.

Pérdidas económicas en Perú

Hace unos días, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, brindó detalles de cuánto estas manifestaciones están perjudicando al país ante la toma de carreteras, cierres y desmanes.

El ministro precisó que el impacto acumulado en diciembre fue de US$ 258 millones y desde el 1 de enero hasta este lunes las pérdidas llegan a los US$ 296 millones.

Las regiones más afectadas del país son Cusco, Madre de Dios y Puno, las tres ubicadas en el sur y con importantes bloqueos y piquetes en las carreteras.

“A pesar de que ha habido conflictividad social, la moneda peruana se mantiene estable y la inflación se mantiene bajo control”, dijo.