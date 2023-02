Administrador de Cienciano cuestionó a 1190 Sports por ofrecer a varios operadores los derechos de televisión

Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, está en desacuerdo con el nuevo modelo de televisión de la FPF.

Los derechos de televisión siguen creando conflictos entre la Federación Peruana de Fútbol y los clubes que están con el Consorcio Fútbol Perú, pues aún no se llega a un acuerdo a poco de empezar la Liga 1 2023. Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, quien respalda a GOLPERU, no está de acuerdo que la empresa 1190 Sports haya vendido la transmisión de los partidos del torneo a varios operadores.

“Si Best Cable tiene el 4% del mercado en el Perú, DIRECTV entre 18% y Movistar más del 60%: ¿Qué le vamos a decir a nuestros sponsors? ¿Que ya no irán por Movistar, sino por Best Cable? Obviamente, van a querer pagarnos menos. Esta propuesta de ofrecer el producto a varios operadores de cable, está generando un desorden en la industria. Para salir a vender un producto, hay que estudiar bien el mercado, pero nos damos cuenta de que no existe un buen manejo de parte de 1190 Sports”, aseguró la cabeza del ‘papá' en una entrevista para un canal de YouTube.

Además, cuestionó el respaldo económico de Best Cable, pues el club cusqueño ya trabajó con esa empresa y las cosas no salieron como los habría deseado. Como se sabe, esta casa televisora es el segundo operador que la FPF anunció junto a DIRECTV.

“Vamos a ver si Best Cable, que paga aproximadamente 1 millón de dólares, cumple mes a mes con 1190 Sports. Cienciano ya trabajó con Best Cable cuando estaba en Segunda División, pero no cumplió con los pagos ni con las fechas. Pueden tener la mejor intención, pero no tienen el respaldo por si el negocio no funciona”, comentó Ludeña.

Y finalmente, dio conocer las razones por las que el cuadro ‘imperial’ desea continuar con GOLPERU: “Hicimos el contraste con el Consorcio, que cumplió en la época de la pandemia y tiene una cantidad de abonados que soporta la inversión. Tiene el respaldo para cumplir con los pagos. Es importante que el hincha se dé cuenta”.

Sin garantías

La Prefectura del Cusco no dio el visto bueno para que se realicen los partidos programados por la fecha 3 en la ‘Ciudad Imperial’ por la gran concentración de protestas en las diferentes zonas de la provincia. Es decir, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Cusco FC podrán jugar de locales después del próximo 15 de febrero, día que termina el Estado de Emergencia, pero la coyuntura del país definirá si se extiende o no.

“Esta Prefectura procede a dar respuesta a la petición sobre autorización para la realización del partido de fútbol profesional y sobre la designación de responsable de instrumentos musicales y banderolas del ADFP Club Cienciano, las mismas que no son viables, en mérito a lo dispuesto por D.S. 009-2023-PCM, por la que se declara en Estado de Emergencia el departamento de Cusco, entre otros departamentos y provincias, por 30 calendarios, el mismo que culminaría el 15 de febrero del año en curso”, anunció la entidad cusqueña a través de un oficio.

Prefectura del Cusco negó garantías para partidos de este fin de semana.

Torneo en suspenso

La Comisión Nacional Contra la Violencia de Espectáculos Deportivos recomendó no jugar la fecha 3 programada para este fin de semana debido a la situación que atraviesa el país. Las autoridades del fútbol peruano se reunieron y por votación se llegó a esa decisión. La Federación Peruana de Fútbol también participó, pero no estuvo de acuerdo ya que querían que se espere unos días más para ver si mejora la coyuntura.

Es así, como se suspende por cuarta vez el inicio de la Liga 2023. Aún no se han pronunciado el Ministerio del Interior y la Liga Profesional de Fútbol al respecto, pero en las próximas horas lo harán oficial. Esta noticia lo lamentaron todos porque ya se estaba viviendo la previa del Sporting Cristal vs Alianza Lima, el partido de esa fecha. Incluso, los ‘celestes’ ya habían lanzado el precio de entradas.