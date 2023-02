Fuerza Popular evalúa incluir “consulta no vinculante” sobre asamblea constituyente en su texto de adelanto de elecciones

Hernando Guerra García da su posición sobre la suspensión del debate de adelanto de elecciones. Canal N

Luego de reprogramarse dos veces seguidas la sesión del Pleno del Congreso de la República en la que se vería la posibilidad de un adelanto de elecciones generales para este año, Fuerza Popular estaría barajando la idea de conseguir los votos de las bancadas de izquierda mediante una “consulta no vinculante” sobre la asamblea constituyente.

Se reveló un nuevo borrador de la propuesta que es de autoría del congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, para incluir esta figura, a fin de que se llegue a un consenso entre la agrupaciones parlamentarias en la sesión plenaria programada para este miércoles 1 de febrero.

“Conjuntamente con las Elecciones Generales 2023, se somete a consulta no vinculante la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo en la convocatoria a una asamblea constituyente? Para lo cual se agrega una cédula adicional en la que se consignan dos casilleros correspondientes al SÍ y NO, respectivamente”, se lee en el texto del borrador planteado por la Comisión de Constitución, la cual preside Guerra García.

El Congreso retomará la sesión plenaria el miércoles 1 de febrero.

Las bancadas de izquierda como Perú Libre, Cambio Democrático, Perú Democrático y otros van en la línea de las movilizaciones, que exigen se pongan a consulta de la ciudadanía si se desea volver a redactar una nueva Constitución Política que reemplace a la del 93, actualmente vigente.

Trascendió que al tratarse de una “consulta no vinculante” si se lograra imponer el “Sí” no significaría que necesariamente se dé paso de forma inmediata a la asamblea constituyente. Patricia Donayre Pasquel, doctora en derecho y ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, confirmó esto. “El resultado de la consulta no obliga. Se puede o no tomar en cuenta”, afirmó.

Todos los esfuerzos

A su salida de la sede parlamentaria, luego de suspenderse el pleno, Guerra García se pronuncio: “Uno está en política para buscar, al menos desde mi punto de vista, sacar nuestro país adelante. Y creo que hay que hacer todos, absolutamente todos los esfuerzos para detener la violencia que hay en nuestro país”.

La sesión plenaria se suspendió por segundo día consecutivo, ante la falta de acuerdos por el adelanto de elecciones. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

“Hay que conversar, hay que seguir haciéndolo (por el adelanto de elecciones). Por esa razón hemos planteado que hoy día (31 de enero) no se haga el pleno. Esperemos que mañana se haga, pero yo lo que quisiera es llamar a esa reflexión a toda nuestra gente que hace política, a todos los partidos y voceros es: ‘tenemos que hacer esfuerzos por ceder’. Las posiciones que son extremas no ayudan”, agregó.

Instó a sus colegas a entender que “es momento de terminar nuestro mandato” para darle “un respiro” al país. “Los acuerdo nos se consiguen rápidamente, y no dependen de mí. Dependen de una reflexión, cuando hay voluntad política se pueden sacar las cosas adelante”, aseveró.

“Espero que esa voluntad política exista. Creo que la hay en mucho de los parlamentarios. Uno tiene que tomarse los tiempos necesarios. Creo que para el día de mañana habrá sido ya suficiente, hay algunos temas que afinar”, concluyó.