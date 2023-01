Universitario: Horacio Calcaterra reveló que hubo dos clubes extranjeros que lo pretendieron

El volante de Universitario reconoció que tuvo la chance de volver a Argentina cuando jugaba en Sporting Cristal. (Video: A Presión)

Universitario de Deportes dio uno de los grandes golpes del actual mercado de transferencias. Y es que fichó a Horacio Calcaterra, quien dejaba libre Sporting Cristal y marcaba un retorno luego de 10 años. De hecho, en ese tiempo, consiguió cuatro títulos nacionales, realizando buenas temporadas. En ese sentido, el volante reveló que hubo interés de dos clubes por llevarlo al extranjero, aunque finalmente no fueron a más.

A través de una entrevista para el programa digital A Presión, el jugador contó que captó la atención de elencos de la Liga Profesional Argentina, pero tenía claro que quería permanecer en el Perú. “Las veces que tuve fueron siempre de Argentina, que se dio para ir y nunca quise tampoco, siempre desistí, quisimos quedarnos acá”, le dijo al periodista Mauricio Loret de Mola.

En eso, mencionó la identidad de los equipos que se interesaron por él, haciendo hincapié en que era un entrenador quien puso su esfuerzo para llevarlo de vuelta a su país natal cuando vestía la camiseta ‘celeste’. “Primero en el 2016 me llamó Eduardo Domínguez, justo cuando habíamos jugado con Huracán. Quería que vaya para allá y se dio justo que Cristal estaba hablándome para renovar. Y en el 2018 también, el mismo Domínguez estaba en Colón y me llamó de nuevo, me quería sí o sí. Ya te imaginarás que le dije dos veces que ‘no’ y nunca más me contactó (risas)”, comentó.

Horacio Calcaterra confesó que el aspecto familiar influyó para seguir en el Perú, concretamente en la capital. “Decidimos siempre con la familia estar acá porque estamos contentos. Mi idea era siempre quedarme en Lima y tratar de que mis hijas sigan con el colegio, mi mujer que ya está acostumbrada a la vida acá y yo también. Tratar de no moverme mucho que no es fácil estar siempre en una misma ciudad y ahora que me tocó (cambiar de equipo), tratar de quedarme”, admitió.

En efecto, cuando ‘Calca’ jugaba para Sporting Cristal el 2016, le tocó la chance de medirse ante Huracán como parte del grupo 8 de la Copa Libertadores. En ese momento, el cuadro ‘rimense’ tenía como rivales a Peñarol de Uruguay y Atlético Nacional de Colombia, sin embargo, su participación fue apenas testimonial. Esto debido a que quedó último luego de sumar cuatro puntos, a uno de los ‘charrúas’, que quedaron terceros.

Ahora, en los choques ante el equipo argentino hubo cierta paridad. En la ida en el Estadio Nacional de Lima, los hombres de Mariano Soso se impusieron por 3-2, aunque en la vuelta cayeron por 4-2. Horacio fue uno de los jugadores más regulares e incluso anotó en el segundo duelo. De ahí habría nacido el interés de Eduardo Domínguez para llevarlo al ‘Globo’.

Para el 2018, Sporting Cristal se hizo con el campeonato nacional luego de imponerse en las finales ante Alianza Lima por un marcador global de 7-1. Calcaterra fue uno de los más parejos de ese año, formando un trío espectacular con Josepmir Ballón y Jorge Cazulo. Fue un equipo arrollador que atrajo las miradas de varios clubes extranjeros (Gabriel Costa y el técnico Mario Salas partieron a Colo Colo de Chile), aunque el volante peruano optó por seguir con los ‘bajopontinos’.

Por otro lado, Horacio Calcaterra habló de la selección peruana, reconociendo que su prioridad en este momento es Universitario y los objetivos que tiene para este 2023. “No estoy pensando tanto en eso. Más pienso en Universitario que en la selección. En febrero cumplo 34 y mi prioridad es hacer las cosas bien en la ‘U’. Que me vaya bien a mí y al equipo, fundamentalmente. Estoy mentalizado en eso. No tengo como prioridad volver a la selección, si me toca bienvenido sea, pero por ahora pienso en la ‘U’”, declaró.