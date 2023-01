Melissa Paredes responde a Ethel Pozo tras ser ninguneada: “Es hartante”. | Amor y Fuego.

Melissa Paredes ha expresado abiertamente que se encuentra incómoda con Ethel Pozo, quien en algún momento fue su amiga, aunque no la incluyó dentro de su círculo más cercano. Desde que la exmodelo salió de ‘América Hoy’, sus excompañeras siempre la recuerdan de manera negativa.

Como se recuerda, la actriz fue despedida del magazine de GV Producciones luego de protagonizar un ampay al lado de Anthony Aranda, esto pese a que ella se encontraba casada con Rodrigo Cuba.

Desde aquel momento, todos sus excompañeros de ‘América Hoy’, especialmente Ethel Pozo, recuerda la fecha exacta en que dejó de ser su amiga, además de intentar minimizarla por ya no tener el mismo éxito que tenía antes en televisión.

Al respecto, Melissa Paredes conversó con una reporta de ‘Amor y Fuego‘, donde señaló que no entiende el motivo por el que no la dejan de mencionar. “No entiendo la verdad, paz y amor para todo el mundo. No entiendo por qué se complican tanto la vida”, indicó.

Además, la exmodelo señaló que ella desde que regresó a la televisión no se ha referido a Ethel Pozo más allá de los comentarios que demandan algunas de las notas del programa en el que actualmente trabaja.

“Yo no me he referido ni me referiré a ella porque ya pasó bastante tiempo, ya superénlo todos, seamos felices, vivamos la vida”, comentó

Melissa Paredes también dejó en claro que se encuentra cansada de los comentarios negativos de sus excompañeros, pues las personas que realmente estuvieron involucrados en el escándalo que provocó su ampay, ya lo superaron y se encuentran en otra etapa de su vida.

“Yo creo que todos los que estuvimos implicados lo superamos y estamos felices, en otras etapas de nuestras vidas y ya creo que es hartante”, sentenció la exmodelo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Su indirecta a Ethel Pozo

Melissa Paredes sigue dando de qué hablar tras haber regresado a la conducción, esta vez no dudó en enviarle una indirecta a través de TikTok a su exjefa Ethel Pozo, quien aseguró que no ve ‘Préndete’, pues no le gusta quedarse con la mala vibra de la competencia.

“¿Por qué tanto odio? Si ya me sacaste, se supone que todas son mejor que yo y están más felices sin mí”, escribió la exmodelo en su video, mientras se le ve bailando una canción.