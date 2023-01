Melissa Paredes se molesta en vivo y pide que ya no la involucren con Rodrigo Cuba y Ale Venturo: “Estoy cansada”

Después que se confirmara el nacimiento de la segunda hija de Rodrigo Cuba, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio le preguntaron a Melissa Paredes si ya le había enviado un mensaje a la empresaria. Además, le consultaron si era verdad que este martes 31 de enero iría a visitarla. Ante ello, la modelo se mostró incómoda y aclaró que ya tenía planes “divinos” con su familia. Asimismo, aclaró que las palabras que tenía que decirle a la rubia ya las expresó en público este lunes 30 de enero, a través del programa.

Aunque intentó estar calmada, Melissa Paredes terminó expresando su fastidio delante de sus compañeros de ‘Préndete’, remarcando que solo estaba siguiendo el juego, pero consideraba que ya era demasiado.

“Yo creo que también ya, pasen la página, ya pasó más de un año. Estamos con nuevos planes, con nuevas parejas, con una nueva situación, todos. Yo creo que hay que dejar bastante atrás el pasado”, indicó Melissa Paredes bastante seria.

Las imágenes en la playa

Respecto a los videos donde se le ve a su familia y la del Gato Cuba caminando en la misma playa, indicó que no se ha expresado sobre ello por lo antes expuesto.

“No me he pronunciado sobre esas imágenes porque, para empezar, nosotros no tenemos que estar ventilando lo que hacemos como papás. Yo creo que ya aprendimos ambos de los errores que los dos hemos cometido. Creo que no es necesario decir cómo, por qué estábamos juntos, o qué sé yo. Es una situación que se va a ver siempre, somos padres y lo vamos a ser toda la vida. El rencor quedó en el pasado”, señaló la conductora de TV, quien al ser consultada por Kurt Villavicencio sobre los detalles de la reunión, recalcó que lo iba a mantener en privado.

“No tengo que dar explicaciones, porque se especula tanto, y yo ya estoy bastante cansada del tema también, y me imagino que Ale por su lado también, porque es una mujer que está iniciando una nueva relación con su pareja, que quiere estar tranquila. Está teniendo una bebé, es un momento maravilloso, que imagino que quiere decir, ya, ya dejen de hablar”, sentenció.

¿Quién será la madrina?, la incómoda pregunta de Metiche

El popular Metiche continuó con sus consultas y le preguntó si sabía quién sería el padrino o madrina de la bebé, a lo que ella dijo que no sabía ni le incumbía.

“No tengo la menor idea y no es algo que me incumbe a mí, yo aquí juego con ustedes, me divierto, me preguntas, les respondo, todo para el programa, para el show, pero sí soy sincera, yo no tengo nada que ver ahí. No me metan en ese tema y se respeta. Les deseo toda la felicidad del mundo, que sean muy felices, y que respeten a su hija, que es algo maravilloso”, remarcó la exreina de belleza, quien resaltó que ya dejen de especular, pues “cada uno está feliz por su lado”.

Melissa Paredes dice que ya está cansada que la involucren con Rodrigo Cuba y Ale Venturo.

Rodrigo Cuba evitó declarar a ‘Préndete’

La producción de ‘Préndete’ intentó comunicarse con Rodrigo Cuba antes que Ale Venturo diera a luz. El deportista evitó brindarle una entrevista. Ante ello, Metiche expresó su fastidio, lo que nunca imaginó era la respuesta de Melissa Paredes.

“Escúchame, si lo paras molestando, yo creo que a nadie le va a gustar declarar”, apuntó la modelo.