Horacio Calcaterra se negó a responder preguntas de Sporting Cristal: “Tengo un respeto grande por la ‘U’”

El volante de Universitario tuvo una abrupta salida del cuadro 'celeste' y dejó una contundente respuesta al respecto. (Video: A Presión)

El fichaje de Horacio Calcaterra por Universitario de Deportes fue, sin dudas, uno de los más resonantes del actual mercado de transferencias de la Liga 1. Y es que dejaba Sporting Cristal, donde era el capitán, luego de 10 años y pasaba a uno de los máximos rivales en la lucha por el título nacional. Evidentemente, su salida no se dio de la mejor manera, algo que se vio reflejado en una reciente entrevista, en la que se negó a responder preguntas relacionadas al conjunto ‘celeste’.

Esto se llevó a cabo en un diálogo con el periodista Mauricio Loret de Mola, para el medio A Presión, en donde le preguntó al volante de origen argentino si celebraría un gol a su exequipo, algo que contestó de manera tajante. “No voy a responder. Ya quedó sanado el tema con Cristal, no voy a hablar más de eso por un tema de respeto a la ‘U’, la gente, a mis compañeros, a los que me trajeron al club, que hicieron el esfuerzo para llevarme. Creo que merecen que no hable más de ello y ahora tengo un respeto grande por la ‘U’, cuya camiseta la defenderé a muerte de ahora en adelante”, comentó en primera instancia.

El comunicador trató de abordar la conversación por la mejor temporada que tuvo ‘Calca’ en su carrera, haciendo hincapié en el campeonato obtenido el 2018 junto a Emanuel Herrera (actual compañero en Universitario) y Gabriel Costa (fichaje de Alianza Lima para el 2023). “Me quieres seguir hablando de Cristal (risas). Sí, el 2018 fue el mejor equipo que integré y el que salimos campeones de manera más clara. Marqué 11 goles”, precisó.

Sporting Cristal campeonó el 2018 con Horacio Calcaterra en el once titular. (GEC)

Sin embargo, Horacio Calcaterra se mostró incómodo con el siguiente cuestionamiento, que tuvo que ver con el análisis sobre la versión 2023 de Sporting Cristal, a la que enfrentó el reciente fin de semana en un amistoso en el estadio Monumental. “Háblame de la ‘U’, si ya no estoy más en Cristal”, puntualizó. Al notar ese fastidio, Mauricio no tuvo de otra que cambiar el tema.

Lo cierto, es que el jugador de 33 años ha evidenciado que se encuentra focalizado en conseguir todos los objetivos planteados con Universitario para este 2023. El primero no es otro que tratar de conseguir el título nacional, el cual se le es esquivo al club desde hace 10 años (última vez el 2013). El otro es tratar de competir a nivel internacional y superar las diversas fases de la Copa Sudamericana.

El mensaje de Horacio Calcaterra a los hinchas de Universitario de Deportes. | Universitario

Horacio Calcaterra y su salida de Sporting Cristal

El mediocampista nacionalizado peruano venía de ser el capitán de Sporting Cristal en las últimas dos temporadas, tomando el testigo dejado por Carlos Lobatón y Jorge Cazulo, dos históricos del club. Sin embargo, después de quedarse fuera de la lucha por la Liga 1 el año pasado, el plantel sufrió varios cambios. Hubo un reajuste (influyó el no haber clasificado de manera directa a la Copa Libertadores), el cual incluyó el recorte en el sueldo de varios jugadores, entre ellos el de Horacio Calcaterra.

Tal y como él mismo lo reveló en una entrevista en la quincena de diciembre del 2022, tenía la intención de renovar su contrato que acabó a fin de año, aunque no encontró una buena predisposición de parte del presidente de la entidad ‘rimense’, Joel Raffo, quien en una reunión le ofreció un vínculo ajustado a objetivos.

“Después de esa charla mandé un mensaje al presidente y le dije que si me cerraban dos años no tenía que pensarlo, me quedaba en el club. Me llamaron el lunes diciendo que me daban esos dos años, pero para el segundo tenía que cumplir una serie de objetivos, no era un contrato seguro. No nos pusimos de acuerdo y preferí dar un paso al costado. Yo sentía que no tenían interés por mí o no me habían dado esa confianza al ser capitán de Cristal”, declaró para PBO Campeonísimo.