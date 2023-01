Andrea Llosa se confundió y llamó ‘Alicia’ a nueva conductora de ATV Noticias: “Perdón, Cinthia”

Andrea Llosa se confunde de nombre y llama Alicia a Cinthia Garreta. (ATV)

¡Se confundió! Andrea Llosa creyó que estaba hablando con Alicia Retto durante un enlace en vivo para ‘ATV Noticias: Edición matinal’. Como se sabe, la periodista estuvo poco más de 14 años conduciendo dicho noticiero junto a Fernando Díaz. Ambos sorprendieron al anunciar su renuncia para este 2023 y se trasladaron a Latina TV.

Alicia Retto recordó a su papá, uno de los mártires de Uchuraccay: “Hoy 40 años de un caso no resuelto” La periodista de Latina compartió un emotivo video de uno de los días más tristes para su familia. Además, recalcó que no se ha podido conocer la verdad pese a todos los años que han pasado. VER NOTA

Por ello, los comunicadores Cinthia Garreta y Julio Fernandez asumieron un nuevo reto y se convirtieron en los rostros principales de todas las mañanas del canal de la Avenida Arequipa. Sin embargo, nunca imaginaron que la conductora de ‘Nunca Más’ confundiera uno de sus nombres con el de Aliccia Retto.

Todo sucedió cuando la presentadora se conectó vía microondas desde el Mercado Nro. 2 de Surquillo el último lunes 30 de enero. Los periodistas se mostraron muy contentos de hablar con Andrea Llosa y le dieron la bienvenida para que comience a contar sobre su proyecto.

Andrea Llosa nos habla de su nuevo proyecto en ATV, Magaly Medina y lanza fuerte mensaje a Renato Tapia Infobae conversó con Andrea Llosa, la periodista de ATV que se ha ganado a pulso el privilegio de dirigir más de un programa-uno de ellos llamado como ella misma. VER NOTA

En ese momento, la también productora los saludó, sin imaginar que se confundiría. “Hola Julio. Hola Alicia. Hola a todas las personas...”, dijo Llosa, quien rápidamente se percató de su error y se tapó la boca pidiendo disculpas. “Perdón, Cinthia. Esto va para TikTok. Perdónenme, Cinthia”, agregó sin poder aguantarse las risas.

Lejos de incomodarse, Cinthia Garreta lo tomó con humor y resató que todos se pueden equivocar. “Tranquila, se van dando las confusiones. Olvida la costumbre que tenías, Andrea”, expresó. Asimismo, su compañero señaló que todo es “parte de la algarabía”.

Andrea Llosa confunde los nombres de Alicia y Cinthia. (Captura)

El nuevo proyecto de Andrea Llosa

En conversación con Infobae, Andrea Llosa contó detalles de su proyecto, ‘Mujeres Poderosas’, un espacio donde quiere resaltar los valores de la mujer peruana. Si bien, en 2022 empezó con esta producción a través de su canal de YouTube, este 2023 vuelve otra vez, pero con un objetivo distinto.

Ethel Pozo lamentó no haber estado en el cumpleaños de su madre Gisela Valcárcel en Miami La conductora de ‘América Hoy’ se sintió muy apenada por no haber podido acompañar a su madre en su onomástico en Estados Unidos. VER NOTA

“Con mi productora dijimos ‘debemos hacer algo distinto’ como muestra de agradecimiento y de tener mayor cercanía con las mujeres. Así nació este formato, ‘Mujeres Poderosas’, porque quería hablar directamente con las mujeres que me ven en televisión. Poder hacerlo en el teatro ha sido increíble. Por ahora, nuestro objetivo es llegar a provincia y también al penal”, señaló.

Asimismo, habló de sus dos programas que llevan más de 4 años al aire por la señal de ATV. “Esta es la quinta temporada de ‘Andrea’ y doceava de ‘Nunca Más’. (Este año) hay historias impactantes y reales, pero vamos a tocar otros temas… que todavía no podemos adelantar porque queremos encontrar otro tipo de aristas, encontrar un espacio completamente distinto”.

Ningún caso es armado

Durante la entrevista con nuestro medio, Andrea Llosa aseguró que ninguno de sus casos es armado. “Nuestros investigadores van a corroborar que todo sea real, van a investigar. No se le paga a nadie, eso hay que aclarar. Yo soy periodista y tengo años siendo reportera, la gente no es tonta, no es idiota. Se dan cuenta cuando los casos son reales. Yo no soy solo la que se para como conductora, soy la directora del programa”.

“Los casos llegan a través de las redes sociales. Algunos se paran aquí en el canal y piden una cita con el investigador, o a través del WhatsApp y Facebook del programa. Si viene una persona conocida y nos pide ayuda, solicitando el reconocimiento de su hijo, pensión de alimento o es víctima de agresión, por supuesto lo tomamos. No tenemos problema en hacerlo”, agregó.