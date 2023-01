Alexander Callens reveló detalles de su niñez tras su fichaje con Girona FC de LaLiga

El defensor contó sobre como fue el recibimiento por parte de sus nuevos compañeros.

Alexander Callens fue anunciado como el nuevo fichaje del Girona FC tras finalizar su contrato con el New York City de la MLS de Estados Unidos. El central peruano ha sido uno de las contrataciones más importantes del equipo en este periodo de traspasos. Por ese motivo, el defensor contó de su anterior paso en la liga española, sus inicios en el fútbol y de su adaptación a sus nuevos compañeros.

El defensor se refirió a sus inicios en el fútbol peruano. “Desde que tengo uso de razón siempre he jugado al fútbol. Primero jugué ‘fulbito’, como se dice en Perú. A los ocho años, empecé a jugar en el Sport Boys, que es el club que me da la vida y la oportunidad de ser lo que soy ahora. Desde ahí fui a la Real Sociedad, al Numancia, New York City y ahora estoy aquí”, sostuvo en una entrevista para su club.

Además, habló sobre anécdotas de su niñez: “He vivido muchos momentos bonitos, que ahora lo pienso y digo si que disfrute mucho. Antes mi juguete solo era el balón de fútbol, no tenía otro juguete. Me acuerdo que jugaba después de salir de la escuela o con mis amigos los sábados y domingos. Fueron momentos bien bonitos, donde se compartía mucho”.

Callens y Girona FC

El defensor mencionó como ha sido sus primeros días de entrenamiento en el equipo y sobre su llegada al conjunto de Girona FC. Asimismo, contó una anécdota de como conoció a su nuevo club.

“Sé como juega el equipo, se que es del grupo City. Nosotros veíamos mucho al Girona, Los partidos eran el sábado en la mañana y lo veíamos. Me contaban que el entrenador era muy exigente, que trataba de sacar lo mejor del jugador. Eso a mí me gusta porque soy una persona competitiva. Me gusta dar todo de mí”, sostuvo Callens acerca de los ‘blancos y tintos’.

El central peruano contó sobre sus ganas de poder encontrar un nuevo equipo: “Me dijeron Girona y dije ya, me vengo para acá. Tengo unas ganas porque estaba tiempo sin jugar. Yo no puedo estar sin jugar y sin entrenar menos. Me dieron esa oportunidad y no lo pensé dos veces”.

“El equipo me ha acogido muy bien, como me decían, son una familia. Hablé con Yangel Herrera y con Taty Castellanos antes de venir y me dieron la bienvenida. Me dijeron como es el plan y toda la situación. Estoy hablando con todos los compañeros y me siento bien. No he sentido el choque cuando uno llega a un nuevo club”, contó acerca del recibimiento por parte de sus compañeros.

Alexander Callens se encontrará con jugadores de calidad en el Girona FC de España. (Girona FC)

Fichaje con los ‘Txuriurdines’

Callens también conversó acerca de su primera etapa en el fútbol español. El zaguero de 30 años contó como fue que aceptó la propuesta de la Real Sociedad y sobre su sueño de poder jugar en LaLiga.

“Mi fichaje con la Real Sociedad fue muy rápido. Después del Sudamericano sub 20 que disputamos en Perú, regrese al primer equipo de Sport Boys. Pasaron unos meses y me dijeron que había una propuesta de la Real Sociedad. Tenía que decidir rápidamente. Yo no tenía idea, solamente fui a una reunión, me hablaron de la oferta y les dije ya acepto”, afirmó el seleccionado peruano.

El central contó acerca de lo difícil que fue tener que dejar a su familia a tan corta edad: “No estaba acostumbrado a salir de mi casa y a los 18 años, de un día para otro, me tenga que ir de mi hogar fue un cambio brutal. La verdad que siempre fue el sueño que tuve. Siempre quise jugar en Europa, siempre veía a los grandes equipos y decía que me gustaría poder jugar ahí y llegar a eso me emocionó mucho”.

