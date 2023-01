‘Al Fondo Hay Sitio’: Seguidores se emocionan al reconocer al padre de July Flores como el ‘Wachiman Yungay’

El padre de July amenaza a Cristóbal Montalbán En AFHS. América TV.

La décima temporada de la exitosa serie de ‘Al Fondo Hay Sitio’ ha llegado con nuevos personajes que se han ganado el corazón de los televidentes, entre ellos los padres de July Flores (Guadalupe Farfán), Justo Flores (Óscar Pacheco) y Rosa Sulca (Anahí Padilla).

Qué es de la vida de Diego Seminario, el recordado ‘Gianfranco Bogani’ de Al Fondo Hay Sitio El actor que interpretó al popular ‘Gianguapo’ dejó en el pasado su carrera actoral para hacer lo que más le gusta, fabricar y diseñar productos. VER NOTA

Pero los seguidores de la producción nacional no dejaron pasar desapercibido que el actor Óscar Pacheco, que interpreta al padre de la sobrina de Charo, es el mismo actor que dio vida a un personaje de un emblemático comercial de los noventa.

Se trataría del despistado personal de seguridad que se encontraba con una joven extranjera, quien le hablaba en inglés y como no entendía el idioma, la envío, por otro lado, y perdió la oportunidad de su vida.

Efraín Aguilar y su consejo para ‘AFHS’: “No hay peor chistoso que aquel que quiere hacerse el gracioso” Efraín Aguilar concedió una reveladora entrevista a Infobae, donde habló sobre la nueva temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’. VER NOTA

La rubia le dice: “I want you guy”, lo que quiere decir en español ‘Te quiero, chico’, pero el wachiman no entendido nada y confundió las palabras con el nombre de la calle Yungay para luego dar la señal de donde quedaba la dirección de la calle.

El wachiman que se hizo famoso por su frase ¡Oh Yungay!, fue reconocido rápidamente por los usuarios en Twitter y escribieron los siguientes mensajes:

Capítulo 15 de ‘AFHS’: Cristóbal aclara vínculo con July, la sorpresa de Jimmy a Alessia y un nuevo guardespaldas Los padres de July enfrentaron a Cristóbal, quien aclaró que solo ve como amiga a su hija. Además, Diego Montalbán contrató un guardespalda para su hija. VER NOTA

“El papá de July es el mismo de la publicidad de Yungay”, “Sabía que en alguna parte lo había visto al houston”, “Si no lo ponías no lo creería”, “Si, jajaja”.

Usuarios reaccionan al padre de July Flores. Twitter

Además, en una de las escenas don Justo Flores y su esposa Rosa Sulca se despiden de su única hija y Félix Panduro les toma una foto para el recuerdo. Cuando sonríen repiten ¡Yungay!... despejando todas las dudas a los tuiteros que efectivamente se trataba del personal de seguridad más querido por los peruanos.

“Yungay... esto fue épico”, escribió un cibernauta.

La familia de July Flores se toma una foto en AFHS. Twitter.

Después de 20 años, el actor volvió a grabar este personaje, pero con un diferente final porque ahora gracias a una aplicación pudo entender el idioma y así conquistar a la bella extranjera.

Otros papeles de Óscar Pacheco

El actor de 48 años también ha actuado en varias películas peruanas como ‘Lima 13′ de Fabrizio Aguilar, ‘Vidas paralelas’ de Rocio Lladó y ‘Mariposa Negra’ de Francisco ‘Pancho’ Lombardi. También ha trabajado en el campo de la locución en videos de comerciales.

Es profesor del elenco de teatro de la Universidad Cayetano Heredia y tiene una empresa llamada Todoloteatral. Tiene una hija de 5 años, con quien comparte fotos en sus redes sociales.

¿Dónde ver Al Fondo Hay Sitio?

La décima temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se transmitirá a través de América Televisión en los distintos operadores de cable.

- DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

- Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 704 (HD)

- Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

- Movistar TV / Canal 4 (SD) Canal 704 (HD)

- Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 504 (HD)

- Cablemas / Canal 4 (SD) Canal 110 (HD)

- Cable Perú / Canal 4

- Visión Perú / Canal 4

- Best Cable / Canal 4

- Star Globalcom / Canal 13

- América tvGO en vivo haciendo clic aquí.

¿Cómo ver América TVGO EN VIVO online?

Canal 4 o América TV tiene la alternativa de América TVGO donde podrás disfrutar EN VIVO todos los capítulos de la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’. Si cuentas con Internet, sigue estos pasos para unirte a su transmisión en vivo:

PASO 1: ingresa a la web oficial de América tvGO: América TV en vivo o haciendo clic aquí para dirigirte automáticamente.

PASO 2: haz clic en el botón “ver TV gratis” y espera a que termine el espacio publicitario para mirar tu programa favorito.

Si no quieres ver publicidad en la pantalla, puedes suscribirte a uno de sus planes desde S/ 9.90 al mes. Para hacerlo, descarga la aplicación de América TV en tu celular y completa un pequeño formulario con tus datos.