Melissa Paredes pide a Ethel Pozo y Janet Barboza que dejen de hablar de ella

Melissa Paredes responde a Ethel y Janet.

Melissa Paredes marca distancia de Ethel Pozo y Janet Barboza, pese a que cuando se reencontraron en ‘El Gran Show’ señalaron que no tenían nada una contra la otra, incluso se enfrascaron en un emotivo abrazo. Pero, todo parece indicar que fue una cuestión de momento, pues ahora serán competencia en el horario de la mañana.

Luego de que la actriz fuera de retirada de ‘América Hoy’ por su ampay con Anthony Aranda, se había mantenido alejada de la televisión hasta su regreso a ‘El Gran Show’. Al final del reality de baile, Paredes nuevamente se quedó fuera de la pantalla chica.

Sin embargo, este 2023 regresó como conductora del magazine ‘Préndete’ de Panamericana Televisión. Allí trabaja al lado de Kurt Villavicencio y Karla Tarazona. Pero, se ha hecho público que los televidentes no estarían respaldándolos con su sintonía.

Pero, ‘América Hoy’ volverá con su nueva temporada este lunes 30 de enero y será competencia con ‘Préndete’. Recientemente, Ethel Pozo y Janet Barboza dieron entrevistas a los medios y en conversación con Infobae hablaron del programa de su excompañera señalando que no lo ven pues prefieren concentrarse en hacer lo suyo.

La sola mención de Melissa Paredes en sus respuestas fue motivo para que la modelo se pronuncie. Melissa Paredes se dirigió a sus excompañeras de set y les pidió que no hablen más de ella, porque estarían haciendo titulares con ella.

f“La hija (Ethel) no me quiere ver. Yo, de verdad, todo bien (con Ethel y Janet), pero no entiendo por qué tienen que hablar de mí. Tranquilas chicas, hagan su vida, sean felices. Todos los titulares son conmigo, ya suéltenme”, sentenció la actriz.

¿Qué dijeron Ethel y Janet sobre Melissa?

En una entrevista con Infobae, Ethel Pozo y Janet Barboza contaron algunos detalles de lo que se viene para el estreno de la nueva temporada de ‘América Hoy’. En esta conversación fue consultada sobre el regreso de su programa y que ahora tendría como competencia al espacio en el que trabaja Melissa Paredes. Ante ello, señaló que se fija en lo suyo.

“Nosotros siempre trabajamos en nuestro eje, en nuestro grupo. Nosotros nunca nos hemos fijado en la competencia, desperdicias energías, es como rendir un examen y mientras ves lo que el otro está haciendo, pierdes el tiempo para hacer el tuyo”, expresó. Además, aseguró que no ha podido ver ninguna de las entregas debido a que no tiene televisores. “Nunca la he visto, no me entero y ahora menos que ya no tengo televisores tras el robo”, agregó.

Por otro lado, Janet Barboza también dijo lo suyo. La popular ‘Rulitos’ fue mucho más directa y expresó que no considera competencia a ‘Préndete’. “Bueno, hay que ser claros en algo, competencia es quien se acerca más a tus números. Hay que separar la paja del trigo”, expresó fiel a su estilo.

Además, afirmó que no ha visto el trabajo de Melissa Paredes porque no tiene necesidad de compararse con nadie. “Mira, no tendría sentido ver su contenido, para ver qué hace y emularnos a nosotros y compararlo con el nuestro. Cuando salgamos al aire, quien más se acerque a nuestras cifras, ahí veremos. Mientras, no hay que meterlos a todos en el mismo saco”, sentenció.