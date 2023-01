Alianza Lima: Bryan Reyna y su postura sobre la nueva postergación de la Liga 1 2023

El delantero blanquiazul se mostró bastante optimista de cara al inicio del torneo local. Además, no dudó en referirse a la situación que vive hoy en día nuestro país.

Alianza Lima continúa preparándose para lo que será el inicio de la Liga 1 2023 y su participación en Copa Libertadores. Los dirigidos por Guillermo Salas se encuentran a la espera de que el torneo local empiece con normalidad, sin embargo, mientras tanto están enfocados en seguir afinando detalles.

Bryan Reyna, flamante fichaje del cuadro ‘íntimo’, espera que las condiciones mejoren para iniciar la Liga 1. ”Todos estamos con muchas ganas de jugar, queremos que se resuelvan las cosas en el país y también el tema de los derechos televisivos”, sostuvo Reyna en diálogo con GOLPERU.

Reyna, se refirió a su proceso de adaptación en el plantel ‘blanquiazul’. “Me siento muy bien y estoy bastante contento porque todos mis compañeros me han recibido de la mejor manera. Tenemos un buen equipo y mucha competencia interna”.

Asimismo, resaltó la importancia de pertenecer a un club con tanta historia como Alianza Lima. “Alianza es un equipo grande y eso es una vitrina para mi también. Esperemos que nos vaya bien a nivel local y a nivel internacional”.

Por otro lado, aprovechó en opinar sobre el plantel que se ha formado para afrontar la temporada 2023. “Tenemos muy buenos jugadores y algunos con mucha trayectoria, ahora sólo queda esforzarse y luchar por el puesto, pero siempre teniendo en cuenta que es una competencia sana”.

Bryan Reyna se refirió al plantel que se ha formado para afrontar la temporada 2023. (Foto: Difusión)

Además, reveló cuál es la zona del campo en la que mejor se desempeña y más cómodo se siente. “Soy un jugador que siempre va para adelante y que encara, entonces eso es lo que se me ha pedido que haga. Yo siempre me acomodo por izquierda, así que por ahora estoy jugando en ese lado”.

Finalmente, aseguró que el equipo tiene los objetivos claros e incluso las mismas ganas de volver a salir campeones. “La idea es campeonar nuevamente y hacer un buen papel en Copa Libertadores. Creo que hay equipo para eso y estoy seguro que haremos dos buenos campeonatos”.

No se presentarán en la Liga 1

Alianza Lima mantiene firme su posición de no participar de la Liga 1 2023 hasta que no se levante le medida cautelar interpuesta por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en relación a los derechos de televisión del torneo local. Diego Guerrero, abogado del club, aseguró reafirmó la postura.

“La posición de Alianza Lima sigue siendo la misma que se manifestó en la conferencia de prensa donde participamos 8 clubes. Queremos que se levante la media cautelar por ser ilegal, por vulnerar nuestros derechos. Queremos se respeten nuestros contratos y los derechos del club, que implican la libertad de contratar, que está siendo vulnerado sospechosamente por acciones en el Poder Judicial por parte de la Federación”, manifestó.

De esta manera, el conjunto ‘victoriano’ dejó en claro que no se presentará a jugar ante Sporting Cristal por la fecha 3 del Torneo Apertura. Por el momento, lo único que cambiaría esta decisión sería que haya un acercamiento entre ambas partes para que puedan llegar a un acuerdo y así, ponerle punto final a la controversia.

Alianza no asistió a reunión de clubes

Tras el aplazamiento del campeonato peruano, Lander Aleman, presidente de la Comisión Organizadora de Competiciones, convocó a una reunión con los clubes participantes del torneo pero sólo 11 asistieron a dicha cita.

“Nosotros hemos recibido una comunicación firmada por Lander Aleman convocando a una reunión, pero no explica claramente el trasfondo. Nosotros estamos en una posición abierta al diálogo, sin embargo, si no sabemos a qué nos están invitando, no vamos a asistir”, indicó Guerrero.

“La comunicación que nos llegó no es una comunicación oficial de la FPF. Es relativa la facultad que tenga esta comisión, nosotros pretendemos tener una conversación directa con la FPF, con el secretario general o el presidente para llegar a un buen puerto”, finalizó el representante ‘blanquiazul’.