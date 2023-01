Paolo Guerrero y su deseo de volver a la selección peruana: “Si me necesitan, voy estar ahí”

Paolo Guerrero es el máximo goleador de la Selección peruana. (Foto: Prensa FPF)

Paolo Guerrero fue presentado recientemente como nuevo jugador de Racing Club de Avellaneda. Tras hacerse oficial su fichaje, el ‘Depredador’ se mostró bastante contento de poder llegar a uno de los equipos más grandes de Argentina, sin embargo, no pudo evitar mencionar su deseo por volver a la Selección peruana.

“Claro que me gustaría vestir la casaquilla del Perú. Yo siempre he dicho que si la selección peruana me necesita o vuelvo a ser convocado, yo siempre voy a estar ahí y con toda la disposición”, sostuvo en un inicio el delantero durante conferencia de prensa.

El máximo goleador de la ‘bicolor’ sabe que para recuperar el nivel al que nos tenía acostumbrados, debe esforzarse al máximo en la ‘academia’ y así, comenzar a sumar minutos lo antes posible. Incluso, es consciente que hoy en día su principal preocupación es el tema físico.

“Todo va a depender de mi rendimiento aquí (Racing), porque el estar en la selección siempre va a ser un mérito. Físicamente, estoy poniéndome bien. No podría decir un número (del 1 al 10) porque recién comencé a entrenar ayer, pero estoy dando todo para estar al 10 pronto y estar con el grupo para ser tomado en cuenta, añadió el ex jugador de Avaí.

Por ahora, el futbolista de 39 años tendrá que esperar para debutar con el elenco dirigido por Fernando Gago, esto a pesar de que la liga argentina tiene planificado empezar este fin de semana. Sin duda alguna, toda la hinchada tiene la ilusión de volver a ver al artillero en acción.

Los objetivos que tiene con Racing

Paolo Guerrero llega al actual campeón del torneo argentino, motivo por el cual, buscará ponerse a punto y a la vez, esforzarse para poder ser parte del esquema titular. Asimismo, tendrá el gran reto de disputar la Copa Libertadores.

“Racing es un equipo que viene se salir campeón. Creo que este equipo va a pelear por todos los campeonatos en los que compita a lo largo del año y no me cabe duda de que algo tiene que poder conseguir”, indicó.

Con respecto a la preparación que tuvo en Avaí, Paolo dijo lo siguiente: “Sé que necesito prepararme bien para ayudar al equipo. Tengo mis objetivos claros y estoy muy ilusionado. En el último equipo que estuve (Avaí) no pude prepararme del modo que lo hubiera querido desde lo físico”.

Finalmente, señaló que hoy en día su objetivo principal es estar en óptimas condiciones físicas para poder aportar al equipo. “Ahora estoy priorizando ese aspecto para ayudar al equipo. Lo que más deseo es estar bien para rendir dentro del campo”.

Primer día de Paolo en el Cilindro 📽️



Entrenamiento + fotos + el estadio por dentro 💙



¡Vamos Racing! 💪🏻 pic.twitter.com/JEIiuuNVe5 — Racing Club (@RacingClub) January 26, 2023

¿Qué dijo el médico de Avaí sobre las lesiones de Paolo?

En un inicio, el profesional de la salud aseguró que el jugador se encontraba bien. “Paolo Guerrero está bien, las molestias que tenía están completamente tratadas”, expresó.

Sin embargo, luego hizo una advertencia sobre su estado físico que preocupó a más de uno. “Guerrero no puede jugar 90 minutos y eso es por la edad. Creo que es un jugador con un máximo de 60 minutos bien jugados”.

Además, reveló que en Avaí FC no supieron cómo manejar la situación del atacante nacional, quien no pudo marcar en los 10 partidos que disputó. “En Brasil no sabíamos cómo utilizarlo correctamente”.

No obstante, se pudo conocer que esta no sería la primera vez que Luis Fernando Funchal (médico de Avaí) realiza esta afirmación sobre el jugador. Anteriormente, cuando Guerrero estaba por firmar con dicho club, Funchal dio a conocer que le iba a hacer llegar algunas observaciones al comando técnico, esto debido a que no era posible que el delantero juegue todos los partidos completos.