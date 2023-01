Paolo Guerrero: Fernando Gago reveló el plan para encaminar el debut en Racing Club del delantero

Fernando Gago espera contar con Guerrero antes de la Copa Libertadores.

Paolo Guerrero fue anunciado como flamante refuerzo de Racing Club y generó expectativa por su próximo debut con la ‘academia’. El técnico argentino Fernando Gago dio a conocer las pautas y el plan de trabajo para el estreno del delantero peruano.

El ‘Depredador’ llegó al club de Avellaneda con cuatro meses de inactividad y deberá de ponerse en optimas condiciones físicas para empezar a jugar. Racing debuta en la primera fecha de la Liga Profesional Argentina el domingo 29 de febrero ante Belgrano y se confirmó la ausencia del ariete.

“Están todos a disposición, sacando a Facundo Mura y Paolo Guerrero. El primero por la lesión y el segundo porque recién se reincorpora y va a hacer un entrenamiento diferente en las primeras semanas”, mencionó.

El técnico argentino reveló que Guerrero tendrá una preparación especial, debido a que estuvo mucho tiempo parado, pero espera tenerlo apto antes de la Copa Libertadores, el gran objetivo del cuadro de Avellaneda esta temporada. La ‘academia’ disputará la fase de grupos del torneo de Conmebol desde el 5 de abril a falta del sorteo de las series el 22 de marzo.

“Lo vamos a tener antes de la Copa Libertadores. El torneo internacional inicia la primera semana de abril, así que queda mucho tiempo. El trabajo que va a hacer será una pretemporada, normal, como la de cualquier jugador que inicia un año futbolístico. Sabiendo que viene con dos meses de inactividad, que tuvo más descanso”, señaló.

El técnico de la 'Academia' señaló que Paolo deberá hacer una pretemporada.

Fernando Gago también afirmó que intentarán tener a disposición al delantero peruano lo más pronto posible, pero también tendrán en cuenta su evolución en el transcurso de los días: “Trataremos de ponerlo lo más rápido y lo mejor física y futbolísticamente. No puedo decir si será en dos semanas, tres o cuatro. Tomaré la decisión cuando lo vea en condiciones de entrar en consideración para disputar un partido”, comentó.

Recordemos que, el último encuentro del ‘Depredador’ fue el 1 de octubre del 2022, cuando ingresó a los 61 minutos en la derrota de Avaí 2-1 ante Atlético Goianiense. Después recayó en su lesión de rodilla y se perdió las últimas 8 fechas, viendo desde la tribuna el descenso del equipo.

Gago recalcó la competencia en ofensiva de los centrodelanteros del equipo. “Tenemos a tres números nueve en el plantel que presionan y mucho. Y a partir de eso nosotros vamos a intentar generar muchas situaciones en la ofensiva”.

Paolo Guerrero no realizó pretemporada en Avaí. (Prensa Avaí FC)

Paolo Guerrero y su intención de realizar una buena pretemporada

Paolo Guerrero dio una conferencia de prensa el pasado jueves 26 de enero, donde coincidió con la visión de su entrenador de realizar una pretemporada antes de comenzar a competir. Además, recordó que su error en Avaí fue entrar a la cancha con apenas una semana de preparación, por lo que nunca se puso a punto físicamente y solo pudo disputar 10 partidos y no marcar ningún tanto:

“Para jugar en estos equipos tienes que estar físicamente preparado. En el último equipo donde jugué, no tuve la oportunidad de hacer una pretemporada. Por eso es que ahora priorizo ese aspecto, para poder ayudar al equipo. Lo que más quiero es estar bien para poder rendir dentro del campo. Mi último partido había sido en octubre de 2021, de ahí no me pude preparar bien. Pasé por una cirugía en febrero y luego estuve entrenando, pero no es lo mismo entrenar en un equipo que hacerlo solo. Volví a jugar en julio, pasó mucho tiempo, solo entrené una semana y me metieron a jugar porque el campeonato ya había iniciado” señaló.

Delantero afirmó que espera prepararse bien físicamente para rendir en Racing Club

El papel de Paolo Guerrero en Racing

Paolo Guerrero es el jugador de mayor recorrido en el plantel de Racing Club. Sin embargo, a sus 39 años su rendimiento no es el mismo que el mostrado en su plenitud. Por este motivo, Fernando Gago le habría dejado en claro que no tendrá la titularidad asegurada y deberá pelear por su lugar:

“Gago fue muy claro con él, le dijo: vas a venir a pelear un lugar desde abajo y él lo aceptó. Por eso es que está acá él hoy”, reveló la periodista Andrea Schettino en ESPN.