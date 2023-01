Christian Cueva fue ofrecido a Boca Juniors: se espera decisión de Juan Román Riquelme

Christian Cueva es jugador libre luego de rescindir contrato con el Al Fateh por falta de pago.

El futuro de Christian Cueva no estaría en Alianza Lima como todos habrían pensado pues apareció otro equipo que desea tenerlo en sus filas, se trata de Boca Juniors. El popular ‘Aladino’ fue ofrecido al club ‘xeneize’ y los directivos están analizando su llegada, según medios argentinos. Incluso, están averiguando todo respecto a la salida del peruano del Al Fateh, si existe algún problema legal con el equipo árabe o no. Como se sabe, el ‘10′ rescindió contrato por incumplimiento de pago y está como jugador libre.

“A Boca le han ofrecido en las últimas horas y con insistencia a un jugador que Boca fue a buscar en su momento y ahora llegaría en condición de libre, es el peruano Christian Cueva. Boca está viendo cuál es la situación por la cual quedó libre con el Al Fateh y en definitiva y como Boca busca un salto de jerarquía, lo está analizando. Insisto, en las últimas horas, varias veces llamaron al Consejo de Fútbol para ofrecer al peruano, está en análisis. Si Boca decide que sí, me parece que llega”, aseguró el periodista Augusto César, de ESPN Argentina.

Son horas claves para Cueva pues su llegada dependerá del visto bueno de Juan Román Riquelme, si le llega dar el ‘ok’, el peruano se convertirá en nuevo jugador del equipo de Hugo Ibarra por toda la temporada, quién está próximo de debutar en el torneo argentino contra Atlético Tucumán, este domingo 29 de enero en la Bombonera, a las 19:30 horas de Perú.

Christian Cueva fue ofrecido a Boca Juniors, según prensa argentina. | ESPN Argentina

Pérdida millonaria

No todo son buenas noticias para Christian Cueva pues se conoció que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió a favor de Santos FC sobre el caso interpuesto contra el peruano. Esto se debe por la transferencia del jugador al Pachuca de México en el 2020, sin contar con el visto bueno del área deportiva del equipo brasileño para las negociaciones. Ahora el ‘10′ de la selección peruana deberá pagar la cantidad de casi 4.7 millones de dólares junto al cuadro mexicano como indemnización por la rescisión unilateral de aquel convenio.

“El Santos obtuvo una importante victoria en el caso que involucraba al jugador peruano Christian Cueva y al Club de Fútbol Pachuca de México. El TAS confirmó la decisión de la FIFA, condenando al deportista a una indemnización por rescisión unilateral, sin causa justificada, en su marcha al club mexicano a principios de 2020″, indicó el ‘Peixe’ a través de una nota de prensa en su página web.

Cabe destacar que la decisión del TAS es apelable, pero todo hace indicar que la escuadra brasileña volverá a ganar pues tienen todo a su favor. Ahora Pachuca y Cueva tendrán que ponerse de acuerdo de cómo pagarán esa suma millonaria al Santos FC. Esta decisión podría enfríar el interés que tiene Boca Juniors por el mediocampista porque a pesar que es jugador libre, con este fallo, el equipo que quiera jalárselo tendrá que pagar 2 millones de dólares a los ‘alvinegros’.

Asuntos pendientes

Otro tema que áun no se resuelve es la situación con el Al Fateh porque después de que Christian Cueva y Alex Valera se desvincularan del equipo árabe por incumplimiento de pagos, la institución salió a asegurar que no fue así y anunció que abrirá un proceso legal, ese es un tema que aún se ha resuelto. Por su parte, el delantero todavía no puede debutar con Universitario de Deportes porque no llega su transfer, eso se debería a que los ‘cremas’ están en un proceso con ese equipo: acudieron TAS para reclamar la falta de pagos en el pase del atacante peruano.

“La dirección del club confirmó que las acusaciones del dúo son incorrectas en todo y en detalle, explicando que los jugadores han recibido todas sus cuotas y la administración de Al-Fateh enfatizó que no dudará en llamar a todas las puertas legales y métodos legítimos y tomar todas las medidas que preservan los derechos del club”, anunció el equipo saudí en su momento a través de un comunicado.