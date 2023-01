‘Chorri’ Palacios y la vez que prometió no volver a ser infiel: “No volverá a suceder”

‘Chorri’ Palacios confiesa que está llevando terapia con su esposa luego de los ampays. (VIDEO: YouTube)

Roberto ‘Chorri’ Palacios fue nuevamente ampayado por las cámaras de ‘Magaly TV:La Firme’ en una situación cariñosa con una mujer en su camioneta el pasado 11 de enero, nueve días antes de renovar votos con su esposa Karla Quintana.

‘Chorri’ Palacios y todas las veces que fue ampayado por el programa de Magaly Medina El ‘Chorri’ Palacios protagonizó otro controversial ampay tras renovar sus votos matrimoniales con su esposa Karla Quintana. VER NOTA

Cabe recordar que el exfutbolista ya había sido infiel en dos oportunidades, dichos episodios fueron expuestos por el programa de Magaly Medina y sucedieron en julio y agosto del 2022.

El primer ampay se lo vio bailando y besando a una mujer en una discoteca en Chiclayo, el 6 de junio del año pasado, cuando el exseleccionado peruano había viajado para unos eventos deportivos a esa ciudad.

Desde Aldo Olcese a Chorri Palacios: los futbolistas ampayados infraganti siendo infieles a sus parejas Los futbolistas peruanos se han ganado una mala fama debido a los ampays de Magaly Medina. A lo largo de sus 25 años de carrera, la ‘Urraca’ ha captado a más de un deportista siendo infiel a su pareja. VER NOTA

El segundo ampay sucedió un mes después, ‘Chorri’ Palacios fue captado ingresando a un hotel de Lima con Brenda Saldaña, a pesar de que estaba encapuchado para evitar ser reconocido, el deportista no pasó desapercibido por los investigadores de Magaly Medina.

Luego de ello, escribió un comunicado por sus redes sociales lamentando todo lo que había sucedido. Ofreció unas disculpas a su esposa Karla Quintana. “Quiero expresar mis más sinceras disculpas a mi esposa, a mis hijos, a mi familia y a todos mis seguidores por las imágenes emitidas en un programa de televisión en las cuales me vi involucrado”, indicó en sus plataformas.

Roberto Palacios cuenta que está luchando por conservar su matrimonio. (Foto: Captura / Instagram)

‘Chorri’ Palacios prometió no volver a caer en la tentación

Sin embargo, luego de los ampays, ‘Chorri’ Palacios dio una entrevista a la modelo Cindy Marino en su programa de Youtube ‘A Cindy le dicen’ y comentó que está llevando terapia porque quería recuperar a su familia y prometió que esto no volvería a suceder.

Chats del ‘Chorri’ Palacios confirman infidelidad: “No me escribas, mi esposa puede ver mi celular” Nueve días antes de su boda, el ‘Chorri’ Palacios fue ampayado por las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’ en una situación cariñosa con una mujer que no es su esposa. VER NOTA

El exjugador confesó que sus seres queridos se vieron muy afectados y que actualmente está llevando terapia de pareja con la mamá de sus primogénitos.

“Tengo tranquilidad porque gracias a Dios, mi esposa, a pesar del enojo y bronca, estamos tratando de sobrellevar este momento. Estamos con una persona que nos ayuda profesionalmente, porque yo se lo he pedido, pues no quiero perder a mi familia”, señaló.

En otro momento, reconoció que le fue infiel a Karla Quintana y contó que está luchando para recuperar su confianza. “Cometí dos errores (infidelidades) y los asumo, pero estoy seguro de que el tiempo me va a ayudar a borrar todo eso. Voy a intentar recuperar su confianza”

Finalmente, lamentó lo sucedido y dejó en claro que su prioridad es su familia. “Nunca he estado metido en este tipo de problemas porque siempre he tenido una imagen bien cuidada, pero me tocó. Caí en la tentación, no volverá a suceder, errar es humano, me lamento muchísimo y ahora mi prioridad solo será mi familia”.

Magaly Medina lanzó dura crítica contra Karla Quintana

La conductora de ATV comentó en su programa de la noche del 26 de agosto que el futbolista prometió recuperar a su familia, pero esa promesa la quebró muy rápido porque días antes de renovar sus votos volvió a serle infiel a la madre de su hijo.

“Eso fue en agosto (año pasado), estamos en enero, cuando dijo que iba a intentar por todos los medios recuperar la confianza de su esposa, parece que la recuperó al toque y no le preocupa perderla de nuevo... ¿Cuánto le duró el intento?, cuatro meses le duró... por lo menos tres, cuatro años, no nada, mentiroso”, dijo muy enfática.

'Chorri' Palacios había prometido no volver a ser infiel | Magaly TV: La Firme

Asimismo, Magaly Medina se dirigió a Karla Quintana, esposa del exfutbolista y señaló que tome medidas y que no perdone una y otra vez los errores de su pareja y que piense primero antes que nada en su tranquilidad y paz mental.

“Pero como mujer lo permitas que te mientan una vez, dos veces y no tomas ninguna medida. Entonces el hombre va a creer que le vas a perdonar todo, eres una perdona vidas y que no te valoras, tienes una relación tóxica, Una mujer no puede soportar ese tipo de humillaciones, hemos venido a ser felices y no a ser infelices, tenemos que estar siempre rodeados de paz y tranquilidad. La persona que está a nuestro lado nos tiene que aportar paz. Pobre la mujer de Chorri, ¿cómo vivirá la mujer? super angustiada, que terrible”