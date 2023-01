Carlos Vílchez niega enemistad con Carlos Álvarez y confiesa cuál personaje del humorista es su favorito

Carlos Vílchez niega enemistad con Carlos Álvarez y confiesa que personaje del humorista es su favorito | YouTube

Carlos Vílchez dejó ‘JB en ATV’ para formar parte de un nuevo programa junto a María Pia Copello que se transmitirá en América Televisión. Sin embargo, su salida significó que muchos usuarios en redes sociales comentaran que este era un momento en el que se podían juntas, nuevamente, Jorge Benavides y Carlos Álvarez, pues se rumoreaba que había una enemistad entre Vilchez y Álvarez.

Sin embargo, el cómico que le da vida a la ‘Carlota’ aclaró cuál es la verdadera razón por la que no trabajaría con el humorista de Willax. Afirmó que no le gustaría compartir escenas, pero no se debe a un tema personal o mucho menos a que no tengan afinidad, por el contrario, se trata de un tema netamente laboral.

Carlos Vílchez fue el invitado del programa de YouTube de La Linares de Verónica Linares. Ambos conversaron de diversos temas y uno que no podía dejar pasar fue el inicio de esta supuesta rivalidad. La periodista le consultó a su invitado cuál era la razón por la que no quería trabajar con su colega y lo aclaró sin problemas.

“Mucha gente cree que yo le tengo bronca a Carlos Álvarez, yo no le tengo bronca a Carlos Álvarez. Lo que pasa es que Carlos tiene un humor diferente al de Jorge. Carlos tiene el humor bien político y yo no le entro a la política, no me gusta la política, por eso nunca he coincidido con él”, explicó.

Carlos Vílchez aclara rumores de enemistad con Carlos Álvarez

Esta supuesta enemistad nació luego de que Vílchez diera unas declaraciones en las que afirmaba que no deseaba compartir escenas con Álvarez. Sin embargo, afirmó que estas habían sido descontextualizadas porque no se conocía la razón que ahora si explicó.

“Creen que hay una bronca entre él y yo porque yo, alguna vez en mi vida, en una entrevista con Alan Diez dije que no trabajaría nunca con Carlos y la gente lo tomó por otro lado”, expresó. Así aclaró que no tiene nada personal contra su colega.

Confiesa cuáles son sus personajes favoritos de Carlos Álvarez

Pese a que discrepa con el humor político que hace Carlos Álvarez, Vílchez confiesa que existen algunos personajes que sí fueron de su agrado y que la imitación que hacía le encantaba. Por el momento, Álvarez se encuentra trabajando en Willax, pero desde siempre se ha caracterizado por hacer sátira política con personajes como ‘Choledo’, ‘PPK’, ‘Tina Volarte’, ‘Peter Castle’ y más.

Ante ello, Carlos Vílchez reveló qué personajes del humorista eran sus preferidos que, evidentemente, no son políticos. “(Álvarez) Tiene varios personajes que a mí me gustan, el padre ‘Maritin’, me encanta. Me gusta el del general Donayre, buenísima su imitación, me encanta”, señaló en la mencionada entrevista.

¿Qué dijo antes Carlos Vílchez sobre Cárlos Álvarez?

Todo se remonta al 2018, cuando Vílchez fue entrevistado en Radio Capital por Alan Diez. Esta entrevista se dio luego de que Álvarez y Jorge Benavides se volvieron a juntar para hacer un sketch, por lo que se rumoreaba que podían volver a trabajar juntos. Ante ello, el creador de la ‘Carlota’ afirmó que si sus colegas volvían a trabajar juntos, él renunciaba al equipo.

“Si Jorge regresa con Carlos, yo me paso a retirar. No puedo trabajar con él. Trabajé un mes creo, pero no me agrada. Me parece bueno, muy creativo y todo. Pero su estilo no me gusta a mí. Ya en pantalla, me parece muy profesional y creativo, pero su trabajo no me gusta. No trabajaría con él”, señaló en aquel entonces.