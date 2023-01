‘Arriba Mi Gente’ confirmó la salida de Mathías Brivio: ¿qué dijo Santi Lesmes?

'Arriba Mi Gente' confirma la salida de Mathías Brivio | Latina TV

‘Arriba Mi Gente’ ha logrado ganar popularidad entre los magazines de la mañana. Este espacio fue inicialmente conducido por Mathías Brivio, Gianella Neyra, Karina Borrero y Santi Lesmes durante su estreno en el 2022, pero este año parece que traen sorpresas y cambios.

Y es que, la primera en dar un paso al costado fue Gianella Neyra. Todo parece indicar que la actriz regresaría a América Televisión para el programa ‘Mujeres de la PM’, por lo que fue despedida del magazine. Sin embargo, un ausente desde hace varios días es Mathías Brivio de quien no se sabía mucho.

El exconductor de ‘Esto es Guerra’ no aparece desde los inicios de la celebración de los 40 años de Latina. Pero, en el magazine no se le ha despedido, ni mucho menos se ha hablado de su salida. Lo que pasó fue que simplemente no volvió a aparecer. Este suspenso generó diversos cuestionamientos entre los cibernautas, pues también se voceaba que el presentador volvería a ‘Esto es Guerra’, pero no se ha confirmado hasta el momento.

Es así que este viernes 27 de enero, en ‘Arriba Mi Gente’ se estaba hablando del ingreso de Maju Mantilla como nueva conductora. Karina Borrero se mostró muy contenta de compartir escenario con ella. Sin embargo, Santi Lesmes interrumpió para aclarar lo que pasará con este espacio.

“Si se están preguntando como es Arriba Mi Gente 2023, yo se lo explico. Karina Borrero, Maju Mantilla, Fernando Díaz y Santi Lesmes. Ese es el equipo de Arriba Mi Gente 2023 y esperemos que por lo menos 2030″, señaló el español.

Santi Lesmes confirma salida de Mathías Brivio.

De esta forma y sin mencionar su nombre, se confirma que Mathías Brivio no seguirá como conductor del magazine de Latina Televisión. Hasta el momento, no hubo una despedida formal de él y se desconoce qué rumbos tomaría dentro o fuera del canal.

Maju Mantilla ingresará a ‘Arriba mi Gente’

El jueves 26 de enero se realizó la preventa por los 40 años de Latina. En esa noche se hizo la presentación oficial de Maju Mantilla como el nuevo jale de ‘Arriba Mi Gente’. Como se recuerda, la Miss Mundo 2004 se encontraba fuera de la televisión luego de que se cancelara el programa ‘En Boca de Todos’.

Ante ello, la exreina de belleza se pronunció y se mostró agradecida de tener esta oportunidad. “Muy buenas noches, estoy feliz de pertenecer a la familia de Latina y ahora en el programa ‘Arriba Mi Gente’, que dentro de pocos días ya voy a ser presentada. Empezaré con un lindo equipo, honrada de trabajar con ustedes. Estoy sumamente feliz y agradecida. He recibido una calurosa bienvenida por todo el equipo de producción y demás áreas del canal; además, me reencuentro con grandes amigos”, declaró Maju Mantilla.