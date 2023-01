Presidente de la ADFP aseguró que no retirará denuncia contra Agustín Lozano

El mandamás de la ADFP sostuvo que no quitará la denuncia que le puso a Lozano.

El tema de los derechos de transmisión ha generado controversia entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), que escaló a la vía judicial. Óscar Romero, presidente de la ADFP, señaló que Agustín Lozano, presidente de la FPF, intentó sacarlo de su cargo.

Romero confirmó que algunos equipos se reunieron con Lozano: “Ha habido una reunión entre 3 clubes con el presidente de la Federación, es un tema de los clubes con el presidente de la Federación, qué tendría que ver Óscar Romero. Hasta donde tengo entendido, supuestamente la Federación entregaría la Liga a los clubes, pero que no participe la ADFP y que Óscar Romero no esté y que retiren las denuncias”, sostuvo en una entrevista para radio Ovación.

Además, afirmó que está dispuesto a dialogar con las nuevas operadoras de la Liga 1: “Invito a 1190, a Directv y a Best Cable a la Asociación y les voy a enseñar con documentos que no está bien lo que están haciendo porque los están comprometiendo lamentablemente en acciones ilegales que van a configurar delitos, más transparente que eso no hay”.

Acusación a Agustín Lozano

El presidente de la AFDP también mencionó que Lozano lo quiere fuera de su cargo. El motivo sería por no haber aceptado estar en su junta directiva para las elecciones presidenciales del máximo ente de nuestro fútbol. Romero afirmó que le habría ofrecido entrar en el lugar que hoy ocupa Gisella Mandriotti.

El directivo aseguró que aunque salga del cargo las cosas no van a cambiar: “Ahora está pidiendo mi cabeza, es un gran error lo que ha hecho. Esto no es de 8 clubes, esto es de los 19 que tienen que aprender a hacerse respetar. Si alguien acá, algún club, el operador o quien sea tiene una prueba que yo estoy por intereses, que me denuncie. Si yo me voy mañana de la Asociación, ¿va a cambiar en algo?”.

“Renuncie señor Lozano, le está haciendo daño a todos y se está complicando más. Usted cree que se arregla todo diciendo que se vaya Óscar Romero, qué importante es Oscar Romero para que se vaya y entreguen la Liga o le retiren la denuncia”, comentó acerca del mandamás de la FPF.

El presidente de la ADFP asegura que los únicos perjudicados son los futbolistas y los trabajadores. (ADFP)

Se mantiene con la misma postura

Romero advirtió que no cambiará su decisión y mantendrá el proceso legal que tiene contra Agustín Lozano. Asimismo, indicó que el mandamás de la FPF debería dar un paso al costado.

“Que no venga a decir que no ha dicho nada, porque conmigo han hablado miembros que han estado con él en esa reunión. El señor ya debe renunciar y hace tiempo la FIFA debió abrir una investigación sobre por qué ha llevado a la justicia ordinaria a los clubes”, afirmó el presidente de la ADFP.

Por último, Romero confirmó que se mantendrá firma con la denuncia que realizó el año pasado: “No voy a retirar ninguna denuncia señor Agustín Lozano y esto que ha hecho va a servir como una prueba más que usted quiere evadir la investigación”.

