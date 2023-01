Paolo Guerrero: ‘Mago’ Valvidia criticó a Colo Colo por no fichar al peruano

Paolo Guerrero continuará su carrera en Racing de Argentina.

Paolo Guerrero fue presentado en conferencia de prensa por Racing Club, no obstante, hay personas que no están contentos con su arribo a Argentina. Y es que Jorge Valdivia, exfutbolista chileno, mostró su molestia porque Colo Colo no contrató al delantero.

El ‘cacique’ se quedó sin delantero y goleador tras la partida del argentino Juan Martín Lucero, quien se incorporó a las filas de Fortaleza de Brasil. Por ello, el club chileno se encuentra en búsqueda de un refuerzo en esa posición y, en su momento, se rumoreó el nombre de Paolo Guerrero, pero no avanzó más.

El ‘Depredador’, recientemente, estampó su firma por Racing y jugará la Copa Libertadores 2023. Esto no fue del agrado del ‘Mago’ Valdivia, exintegrante de la selección chilena, pues señaló que hubiese sido un buen refuerzo para el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros.

“El otro día lo hablamos fuera de micrófono ¿Por qué no fueron a buscar a Paolo Guerrero? Un nueve extraordinario y de selección. Va a Racing, ¿Tú crees que Colo Colo no pudo haberle ofrecido algo mejor a Guerrero que Racing?”, declaró el exjugador.

¿Guerrero estuvo cerca de Colo Colo?

Previo a su arribo a Racing, el ‘nueve’ fue vinculado con muchos equipos del continente, entre ellos Colo Colo. Además, se habló que el vigente campeón de Chile quería juntarlo con Christian Cueva, quien también se encontraba sin club luego de su salida de Al Fateh.

Días después, esta información fue desmentida por un periodista. “El exBayern nunca fue opción”, escribió Pablo Ramos, integrante de ESPN Chile, en su cuenta de Twitter.

Valdivia conoce muy bien a Guerrero

El futbolista chileno ha sido el rival de Paolo Guerrero a nivel de clubes y selección. Ambos se enfrentaron en el Brasileirao, el mediocampista defendía la camiseta de Palmeiras, mientras que el delantero la de Corinthians y Flamengo.

Asimismo, Valdivia era un referente de la ‘roja’ y se midió con Perú tanto en la Copa América y Eliminatorias Sudamericanas. Su última participación ante la ‘bicolor’ fue en el 4-3 polémico del 13 de octubre de 2015 en el estadio Nacional de Lima.

Jorge Valdivia disputó su último partido con la selección de Chile en octubre de 2017.

Por otro lado, Jorge se ha referido al actual jugador de la ‘academia’ años atrás. Antes de la semifinal entre Perú y Chile en la Copa América Brasil 2019, resaltó el papel del atacante en la selección nacional.

“Ellos dependen mucho de Guerrero, que es un animal. Lo conocemos y es un jugador con el que tienes que tener un cuidado doble”, apuntó en conversación con Fox Sports.

Guerrero y su nueva oportunidad en Racing

Paolo Guerrero, a sus 39 años, seguirá jugando en el más alto nivel de Sudamérica. El exfutbolista de Hamburgo pasó los exámenes médicos y firmó por una temporada por Racing Club. Como si fuera poco, llevará un dorsal histórico en el elenco argentino, el número 22, que también fue portado por Diego Milito.

Paolo Guerrero entrenó en el gimnasio y conoció el Cilindro.

Debut de Paolo Guerrero en Racing

Racing Club se enfrentará a Belgrano este domingo 29 de enero a las 17:15 (hora peruana) en el estadio Presidente Perón. Hoy, en conferencia de prensa, Guerrero prefirió no hablar con exactitud sobre su estado físico y teniendo en cuenta que solo tendría cuatro días de entrenamiento, su debut no se podría dar este fin de semana.

En esa línea, se espera que el peruano pueda reaparecer en una cancha en las próximas fechas. Los siguientes rivales de la escuadra de Fernando Gago son: Argentinos Jrs., Tigre, San Martín Formosa (Copa Argentina), Arsenal y Lanús.

