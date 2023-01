La Liga 1 2023 se volverá a postergar: Ministerio del Interior no dio garantías para la fecha 2 de este fin de semana

El arranque de la Liga 1 2023 se suspenderá una vez más.

Se especuló mucho sobre una posible suspensión de la Liga 1 2023 debido a la extensión del Estado de Emergencia en algunas ciudades donde se desarrollaría los partidos programados para la fecha 2, y finalmente se terminó de confirmar: El Ministerio del Interior no dio garantías a ninguno de los encuentros para este fin de semana. Y como consecuencia, se volverá a postergar el inicio del torneo peruano, pues la situación que vive el país no permite que los eventos deportivos se puedan llevar a cabo.

“El Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, entre otros, acordaron por votación, recomendar a las entidades correspondientes, la cancelación de espectáculos deportivos de fútbol profesional a Nivel Nacional, correspondiente a la fecha 2° del Torneo Apertura de la Liga 1-2023, programados entre los días 27 al 30 de enero del 2023, en previsión a los actos de violencia, que se viene suscitando en diversas regiones del País y que ponen en gravísimo riesgo la integridad física de las personas y la infraestructura de locales públicos y privados”, se lee en el oficio del MININTER.

Hace unos días atrás la Policía Nacional del Perú no había dado el visto bueno para que se juegue cinco partidos: : Alianza Lima vs Deportivo Municipal, Academia Cantolao vs Sport Boys, Deportivo Binacional vs ADT de Tarma, Melgar vs Deportivo Garcilaso y César Vallejo vs Cienciano. Todos esos encuentros se iban a desarrollar en ciudades donde se desatan marchas y enfrentamientos constantes, por eso no recibieron el ‘ok’ de las autoridades.

Oficio del Ministerio del Interior no autorizando el inicio de la LIga 1 2023.

¿Cuándo podría empezar la Liga 1?

La extensión del Estado de Emergencia se dio el 15 de enero por 30 días, es decir, debería terminar el 15 de febrero. Después de esa fecha debería arrancar el torneo, pero todo dependerá de cómo vaya mejorando la situación del Perú. Si la coyuntura sigue igual o empeora, el Gobierno determinará si dará 30 días más, lo que llevaría a una postergación más. Ni la Federación Peruana de Fútbol, ni la Liga Profesional de Fútbol pueden dar un día específico del inicio del campeonato porque está sujeto a los acontecimientos sociales.

El organizador del torneo aún no se ha pronunciado para confirmar la postergación de la competición: debería hacerlo en las próximas horas para que los clubes tomen sus precauciones, pues muchos ya estaban preparándose para sus partidos del fin de semana. Es una incertidumbre que ojalá se pueda solucionar en los días que vienen.

Cienciano y su inconveniente

El ‘papá' es uno de los equipos que sufrió de forma directa con la situación que aqueja al país. Resulta que tuvo problemas para salir del entrenamiento realizado en Anta, debido al bloqueo de las carreteras en todo Cusco. No pudo encontrar otra ruta para volver a la ciudad porque todas estaban bloqueadas, es así como Leonel Álvarez, su comando técnico y jugadores decidieron mover los troncos, piedras y más que estaban obstaculizando el paso.

Patricio Álvarez también contó por medio de sus redes sociales todas las dificultades que enfrentaron para ir y salir del entrenamiento cusqueño el pasado miércoles 25 de enero. En sus historias de Instagram grabó cómo estaban bloqueadas las pistas con cilindros, madera y piedras. La huelga en la ‘Ciudad Imperial’ es más intensa que otros lugares.

El 'papá' tuvo una jornada complicada de entrenamientos.

Existe otra huelga

La actualidad social que vive el país no es el único problema para el inicio de la Liga 1 2023, también está el conflicto por los derechos de trasmisión. La Federación Peruana de Fútbol defiende su posición, mientras que ocho clubes decidieron no participar del campeonato hasta que se levante la medida cautelar que no les permite seguir con sus contratos con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU). Alianza Lima, Deportivo Municipal, Cusco FC, Cienciano, Melgar, Deportivo Binacional, Sport Boys y Universitario de Deportes son los equipos que están en pie de huelga por el nuevo modelo de televisión de la FPF. Este tema aún no se resuelve, pero ya hubo acercamiento entre algunas instituciones con Agustín Lozano, presidente del máximo ente del fútbol peruano. en los próximos días se conocerá si llegaron a un acuerdo.